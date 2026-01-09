En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este jueves, 8 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9263 (Casamiento).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 8 de enero

1° 9263 11° 7998 2° 6901 12° 6957 3° 8852 13° 5720 4° 4795 14° 9291 5° 2512 15° 5852 6° 5189 16° 2309 7° 4323 17° 9146 8° 8105 18° 4556 9° 1678 19° 8508 10° 9554 20° 9215

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una conexión más profunda con alguien especial, ya sea en el ámbito romántico o en relaciones personales.

Además, el sueño puede representar cambios significativos en la vida, como la transición hacia nuevas etapas o la necesidad de tomar decisiones importantes. También puede indicar la integración de diferentes aspectos de uno mismo, sugiriendo que el soñador está listo para aceptar y celebrar su identidad.