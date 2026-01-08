En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este jueves, 8 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2114 (Borracho).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 8 de enero

1° 2114 11° 2460 2° 8400 12° 8264 3° 5208 13° 6208 4° 2887 14° 3594 5° 4514 15° 6105 6° 6473 16° 9569 7° 8959 17° 7027 8° 6743 18° 4853 9° 5582 19° 1154 10° 5539 20° 4501

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones diarias. Este sueño a menudo refleja una búsqueda de diversión y despreocupación, sugiriendo que el soñador anhela momentos de alegría y relajación en su vida.

Por otro lado, también puede indicar problemas emocionales o la falta de control en ciertas áreas. El borracho en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que están desinhibidos o fuera de control, lo que invita a reflexionar sobre la necesidad de equilibrio.