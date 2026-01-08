En esta noticia
Este jueves, 8 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2114 (Borracho).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 8 de enero
|1°
|2114
|11°
|2460
|2°
|8400
|12°
|8264
|3°
|5208
|13°
|6208
|4°
|2887
|14°
|3594
|5°
|4514
|15°
|6105
|6°
|6473
|16°
|9569
|7°
|8959
|17°
|7027
|8°
|6743
|18°
|4853
|9°
|5582
|19°
|1154
|10°
|5539
|20°
|4501
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con borracho?
Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones diarias. Este sueño a menudo refleja una búsqueda de diversión y despreocupación, sugiriendo que el soñador anhela momentos de alegría y relajación en su vida.
Por otro lado, también puede indicar problemas emocionales o la falta de control en ciertas áreas. El borracho en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que están desinhibidos o fuera de control, lo que invita a reflexionar sobre la necesidad de equilibrio.