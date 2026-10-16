El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico del clima para Buenos Aires y anticipó dos jornadas marcadas por la nubosidad, lluvias y un descenso en las temperaturas.

El cielo estará marcado por la presencia de nubes y posibles lluvias durante la tarde del viernes 16, pero se espera que las condiciones mejoren hacia el domingo.

El SMN anticipa un viernes y sábado nublados

El viernes 16 será una jornada marcada por el cielo nublado y probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 12°, mientras que la máxima de 17°. Durante el mediodía y la tarde la probabilidad de precipitaciones alcanzará entre 40% y 70%. Por la tarde, el riesgo de lluvias descenderá hasta alrededor del 10%. Hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cielo continuará nublado.

No saldrá el sol por dos días: el SMN anticipa 48 horas de clima marcado por la nubosidad. SMN

Según el mapa de precipitaciones, las lluvias podrían alcanzar distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas La Plata, Campana, Zárate, San Nicolás, Pergamino, Junín, Chivilcoy, Luján, Mercedes, Azul, Tandil, Mar del Plata, Necochea, Pinamar, Villa Gesell y San Clemente del Tuyú, además de la Ciudad de Buenos Aires y otras zonas del norte, centro y este bonaerense.

No saldrá el sol por dos días: el SMN anticipa 48 horas de clima marcado por la nubosidad.

El sábado 17 continuará con un cielo mayormente nublado durante toda la jornada. A diferencia del viernes, el pronóstico no contempla lluvias y la probabilidad de precipitaciones será del 0%. La mínima se ubicará en 7°, mientras que la máxima alcanzará apenas los 15°.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Las condiciones mejorarán desde el domingo 18, cuando habrá mayor presencia de sol y no se esperan lluvias en la Ciudad de Buenos Aires. La mínima será de 7°, mientras que la máxima alcanzará los 16°.

El lunes 19 continuará el tiempo estable, con períodos de sol y algunas nubes. La temperatura subirá, con una mínima de 10° y máxima de 17°, por lo que se espera una jornada más agradable que las anteriores.