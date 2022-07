Rechazaron mi pedido de visa para Estados Unidos: ¿puedo conseguirla de alguna manera?

La Argentina es el país de América latina que menor porcentaje de rechazos tiene entre los que solicitan la visa de turismo y negocios para ingresar en los Estados Unidos. En 2020, últimos datos disponibles, solo el 2% de quienes aplicaron obtuvo un no como respuesta.

Sin embargo, según informa la propia embajada estadounidense, haber recibido un rechazo no significa necesariamente que no se conseguirá el visado. Hay algunas circunstancias en las que la presentación de documentación adicional ayudará a conseguir una respuesta positiva.

"Los rechazos mas comunes son los previstos por los artículos 221(g) y 214(b) conforme a la Ley de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. Otros artículos para rechazos son más específicos y serán acompañados por una nota mas detallada", explica la embajada en su sitio web.

En caso de que la negativa se deba al artículo 221(g), el consulado pedirá información adicional antes de tomar una decisión final. En estos casos es común que el formulario de aplicación esté incompleto, que se pida una explicación más clara del motivo del viaje, que parte de la pregunta 34 no fue contestada o que la solicitud no fue firmada.

En esta situación, se debe presentar presentar la información o la documentación requerida junto con la carta de rechazo y el pasaporte. Si se hace dentro del año desde la fecha de la aplicación, no se debe pagar de nuevo el arancel . Una vez que se haya recibido la nueva información, se revisará la aplicación y se tomará la decisión final.

El otro gran motivo de rechazo se basa en el artículo 214(b). En este caso, la embajada decidió no otorgar el visado porque el interesado no pudo demostrar que no utilizará el permiso de turismo para quedarse a vivir y trabajar ilegalmente.

"Los solicitantes pueden superar la presunción legal convenciendo al funcionario consular que utilizarán la visa apropiadamente y que tienen un lugar de residencia fuera de los Estados Unidos a donde regresarán. Evaluando el lugar de residencia descripto por el solicitante fuera del país, consideraremos los lazos que la persona tiene con la carrera, lazos económicos, sociales, familiares, bienes y demás. En consecuencia, es más probable que se le rechace la visa a un solicitante que no tiene una carrera permanente u otras relaciones con Argentina o con otro país que a un solicitante que tiene lazos y obligaciones obvias", detalla la embajada y aclara que una respuesta negativa por este motivo no significa que nunca se logrará obtener la visa. Para para lograrlo, el interesado se podrá presentar nuevamente más adelante y abonar una vez más el arancel.

Por último, en el caso de que una solicitud haya sido denegada bajo la sección 212(a)(9)(B)(i) -por haber permanecido en EE.UU. después de la fecha de vencimiento del periodo de estadía autorizado o por ingresar al país ilegalmente- el solicitante no será elegible para una visa durante 3 o 10 años, según sea el caso, después de salir del país.