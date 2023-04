Raíz Plant Mood, el primer restaurante de cocina del mundo a base de plantas en Puerto Madero

Raíz Plant Mood, el innovador restaurante que ofrece una cocina completamente a base de plantas, se establece en Puerto Madero. Este restaurante presenta una opción saludable y sostenible para aquellos que buscan alternativas alimentarias conscientes con el medio ambiente. Con su enfoque en la "cocina vegetal" y utilizando ingredientes como frutas, granos y proteínas vegetales, Raíz Plant Mood transforma platos típicos de diferentes regiones del mundo en opciones deliciosas y nutritivas.

Allen Mezzoni, el chef creador de la carta de Raíz Plant Mood , ha utilizado su creatividad para presentar una variedad de opciones que combinan sabores, texturas y presentaciones innovadoras. Desde sushi rolls 100% a base de plantas hasta platos típicos de la cocina griega, coreana e italiana, este restaurante ofrece opciones deliciosas y saludables para todos los gustos. Los comensales podrán disfrutar de platos caseros como risottos y pasta rellena, pizzas a la piedra y cheeseburger de hongos portobellos, entre otras opciones.

Los postres también son una deliciosa sorpresa, con opciones como el pastel vasco de almendras y dátiles, el bizcochuelo de chocolate, el muffin de zanahoria y el dulce "tierra". La decoración minimalista y elegante del lugar, junto con la presencia de variadas plantas, crea un ambiente armonioso y relajante. La cocina del restaurante está a la vista de todos los comensales y se encuentra delimitada por una impresionante barra de piedra símil montaña rosácea que se roba todas las miradas. Además, una columna de siete arcos rosas que representa los siete chakras añade un toque simbólico y místico al espacio.

Este 20 de abril, Raíz Plant Mood llevará a cabo el evento "Take Over Raíz", una oportunidad para disfrutar de una experiencia sensorial en la que se experimentarán sabores, perfumes y texturas. Se ha diseñado un menú de 4 pasos, pensando en el otoño y utilizando productos de estación y orgánicos, tales como vegetales, frutas, hongos y hierbas; como así también fermentos, encurtidos y especias.

Las reservas se pueden realizar a través del enlace.

Leo Fourcade, Brand Manager y creador de Raíz Plant Mood, explica que la alimentación basada en plantas no es simplemente una tendencia global, sino un enfoque alimentario que busca transformar nuestra manera de alimentarnos hacia un mundo 100% vegetal, lo que trae consigo una amplia gama de beneficios no solo para nuestro cuerpo, sino también para el planeta. Como tal, Raíz Plant Mood se enorgullece de ofrecer una experiencia culinaria única que no solo es deliciosa y saludable, sino también sostenible y consciente del medio ambiente.

En resumen, Raíz Plant Mood es un restaurante innovador que ofrece una experiencia culinaria única basada en ingredientes vegetales, con un ambiente cálido y acogedor y una amplia variedad de opciones deliciosas y saludables. Además, se enorgullece de ser sostenible y consciente, ofreciendo una alternativa novedosa y amigable con el medio ambiente.