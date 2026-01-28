Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 28 de enero de 2026. A la cabeza salió el 7622 (Loco).

1° 7622 11° 1656 2° 6577 12° 8497 3° 6009 13° 8482 4° 8369 14° 7945 5° 5827 15° 3973 6° 0679 16° 7253 7° 3759 17° 2596 8° 6098 18° 3744 9° 8395 19° 3372 10° 0705 20° 2512

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.