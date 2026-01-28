En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 28 de enero de 2026. A la cabeza salió el 7622 (Loco).

 1°7622 11°1656 
 6577  12°8497
 3°6009  13°8482 
 8369  14°7945 
 5827  15°3973 
 6°0679  16°7253
 3759  17°2596 
 6098  18°3744 
 8395  19°3372 
 10°0705 20°2512 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

