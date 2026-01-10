Este viernes, 9 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3011 (Palito).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 9 de enero

1° 3011 11° 5115 2° 4309 12° 0909 3° 5756 13° 5359 4° 5409 14° 3046 5° 5934 15° 8061 6° 3205 16° 5555 7° 0827 17° 5898 8° 7470 18° 3530 9° 3529 19° 4149 10° 7533 20° 2248

¿Qué significa soñar con Palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la necesidad de simplicidad y alegría en la vida. Este sueño podría reflejar un deseo de regresar a momentos más inocentes y despreocupados, donde las preocupaciones eran mínimas.

Además, Palito puede representar una figura de apoyo o amistad. Soñar con él podría indicar que se busca compañía o que se valora la conexión con personas cercanas que brindan felicidad y estabilidad emocional.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos intervalos: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.