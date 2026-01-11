Este sábado, 10 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0957 (El Jorobado).
Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 10 de enero
|1°
|0957
|11°
|1196
|2°
|0847
|12°
|3287
|3°
|3031
|13°
|6931
|4°
|9373
|14°
|8561
|5°
|8844
|15°
|1537
|6°
|5757
|16°
|2943
|7°
|1734
|17°
|1955
|8°
|0874
|18°
|6876
|9°
|0619
|19°
|3294
|10°
|6228
|20°
|9494
¿Qué significa soñar con El Jorobado?
Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas en nuestra vida. Este personaje, a menudo asociado con la tristeza y la soledad, puede reflejar sentimientos de inseguridad o la necesidad de enfrentar nuestros miedos internos.
Además, el sueño puede representar la búsqueda de aceptación y la lucha por encontrar nuestro lugar en el mundo. El Jorobado, a pesar de sus dificultades, puede ser un recordatorio de la resiliencia y la importancia de la empatía hacia los demás.
Recomendación para los apostadores
El Juego Responsable impulsa hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de empezar a apostar.
Además, se aconseja no utilizar capital destinado a necesidades básicas ni recurrir a deudas para apostar. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.