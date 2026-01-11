Este sábado, 10 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0957 (El Jorobado).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 10 de enero

1° 0957 11° 1196 2° 0847 12° 3287 3° 3031 13° 6931 4° 9373 14° 8561 5° 8844 15° 1537 6° 5757 16° 2943 7° 1734 17° 1955 8° 0874 18° 6876 9° 0619 19° 3294 10° 6228 20° 9494

Chau celulares: Bill Gates reveló por qué dejarán de usarse y qué invento los reemplazarán para siempre

Cambia la Ley de Sucesiones y los herederos no obtendrán los bienes aunque lo determine el testamento si pasa esto

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas en nuestra vida. Este personaje, a menudo asociado con la tristeza y la soledad, puede reflejar sentimientos de inseguridad o la necesidad de enfrentar nuestros miedos internos.

Además, el sueño puede representar la búsqueda de aceptación y la lucha por encontrar nuestro lugar en el mundo. El Jorobado, a pesar de sus dificultades, puede ser un recordatorio de la resiliencia y la importancia de la empatía hacia los demás.

Recomendación para los apostadores

El Juego Responsable impulsa hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de empezar a apostar.

Además, se aconseja no utilizar capital destinado a necesidades básicas ni recurrir a deudas para apostar. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.