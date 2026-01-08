Este miércoles, 7 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7267 (Mordida).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 7 de enero
|1°
|7267
|11°
|5183
|2°
|5558
|12°
|6737
|3°
|3256
|13°
|7239
|4°
|4597
|14°
|9469
|5°
|0975
|15°
|0809
|6°
|4388
|16°
|9773
|7°
|4590
|17°
|4109
|8°
|1094
|18°
|7881
|9°
|9095
|19°
|3013
|10°
|9603
|20°
|2565
¿Qué significa soñar con Mordida?
Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos que afectan la vida del soñador.
Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a las relaciones y a los entornos que nos rodean.
Recomendación para los jugadores
Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.