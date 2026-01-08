En esta noticia

Este miércoles, 7 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7267 (Mordida).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 7 de enero

 726711° 5183
 2°555812° 6737
 3°325613° 7239
 4°459714° 9469
 5°097515° 0809
 6°438816° 9773
 7°459017° 4109
 8°109418° 7881
 9°909519° 3013
 10°960320° 2565

Inauguran el primer tren panorámico nocturno: exhibe un fenómeno singular en el mundo y atravesará paisajes bellos

Adiós al inodoro: así es el nuevo aparato que lo reemplazará para siempre en todas las casas

¿Qué significa soñar con Mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos que afectan la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a las relaciones y a los entornos que nos rodean.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.