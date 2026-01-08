Este miércoles, 7 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7267 (Mordida).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 7 de enero

1° 7267 11° 5183 2° 5558 12° 6737 3° 3256 13° 7239 4° 4597 14° 9469 5° 0975 15° 0809 6° 4388 16° 9773 7° 4590 17° 4109 8° 1094 18° 7881 9° 9095 19° 3013 10° 9603 20° 2565

¿Qué significa soñar con Mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos que afectan la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a las relaciones y a los entornos que nos rodean.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.