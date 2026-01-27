Quien es el empresario argentino detenido en México acusado por narcotráfico Fuente: NA

La detención de un empresario argentino en México, acusado de integrar una red internacional de narcotráfico, quedó en el centro de una operación sin precedentes de cooperación judicial entre México y Estados Unidos.

El hombre, conocido como “El argentino”, ya fue trasladado a territorio estadounidense, donde enfrentará cargos federales de alto impacto.

Quién es “El argentino” y de qué se lo acusa

El detenido fue identificado como Manuel Ignacio Correa, de 44 años, quien residía en la Ciudad de México al momento de su arresto.

Según las autoridades judiciales estadounidenses, Correa estaría vinculado a organizaciones criminales transnacionales, con actividades relacionadas al narcotráfico.

Luego del traslado, fue puesto a disposición de un tribunal federal del Distrito Este de Kentucky, donde será juzgado por asociación ilícita y violaciones a la ley de drogas.

Si bien los cargos a los que podría ser expuesto aún no fueron detallados públicamente, las causas que enfrenta podrían derivar en penas de al menos 20 años de prisión, en caso de ser declarado culpable.

En este aspecto, la justicia mexicana entregará a 37 fugitivos requeridos por tribunales de Estados Unidos, en el marco de un operativo histórico que se realizó bajo la Ley de Seguridad Nacional de México. Entre ellos se encontraba el ciudadano argentino, oriundo de General Roca, provincia de Río Negro.

Cómo fue la operación entre México y Estados Unidos

La entrega de Correa se dio en el marco de la mayor transferencia de fugitivos registrada desde 2025, superando ampliamente operativos anteriores.

La acción forma parte de una estrategia impulsada por el gobierno estadounidense para endurecer la lucha contra el crimen organizado, incluso fuera de sus fronteras.

A diferencia de los procesos tradicionales de extradición, la Ley de Seguridad Nacional mexicana permite realizar traslados directos cuando se considera que los detenidos representan un riesgo grave para la seguridad pública.

Quiénes integran el grupo de extraditados

Manuel Ignacio Correa no fue el único involucrado en este operativo. El grupo de 37 trasladados incluye presuntos miembros de redes criminales de alcance internacional, entre ellas:

Vinculados al Cártel de Sinaloa

Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Miembros del Cártel del Noreste y del Cártel del Golfo

Según los comunicados oficiales, varios de ellos enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, trata de personas y financiamiento de actividades ilícitas.

Los juicios se llevarán adelante en distintos distritos federales de Estados Unidos, lo que refleja la magnitud y complejidad de estas estructuras criminales.