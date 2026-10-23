Qué significa la señal de tránsito naranja con un auto en el centro y dos líneas abajo.

Los conductores deben reconocer y comprender las señales de tránsito que se encuentran a lo largo de las rutas y ciudades argentinas para la seguridad vial de todos los conductores, peatones y animales.

En este sentido, existen algunas más cotidianas en la ciudad, pero otras pueden resultar un tanto extrañas, sobre todo en ciertos contextos durante un viaje en la ruta.

Una señal de las denominadas transitorias es la que se ve una máquina negra en el centro y 4 ruedas. La misma puede aparecer en una ruta en obra y pertenece al Sistema de Señalización Vial Uniforme argentino.

Qué significa la señal de tránsito

Según Decreto Reglamentario 779/1995 del Sistema de Señalización Vial Uniforme, la señal de una máquina negra en el centro y 4 ruedas se llama: equipo pesado en la vía. Y su función es advertir “la utilización de maquinarias y equipos pesados operando en la calzada o zonas adyacentes”.

Esto quiere decir que más adelante puede haber topadoras, motoniveladoras, excavadoras o camiones de obra trabajando en la ruta.

Qué significa la señal de tránsito naranja con un auto en el centro y dos líneas abajo. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cómo actuar cuando aparece una máquina en la ruta

Las recomendaciones de seguridad vial para los conductores en estos casos son las siguientes:

Reducir la velocidad de forma progresiva.

Aumentar la distancia con el vehículo que va adelante.

Prestar atención a banderilleros, conos y otras señales de obra.

Evitar los adelantamientos cerca de la maquinaria.

Prender las luces bajas si hay polvo o poca visibilidad.

Es importante conocer las señales temporarias porque en una zona de obras puede haber muchas de ellas en poco tiempo, lo cual lleva al conductor a cambiar su manejo durante un tiempo determinado antes de volver a su conducción normal.

Además, las máquinas pesadas pueden maniobrar, cruzar la calzada o frenar sin aviso, por lo que el margen de reacción es corto y se debe estar atento en esos momentos.

En resumen, conocer esta señal temporaria es importante, ya que en algún contexto de rutas en obras puede aparecer y se deben tomar los recaudos de conducción necesarios para evitar inconvenientes, maniobras bruscas o choques.