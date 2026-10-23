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Alerta naranja por tormentas este viernes 23 de octubre: se espera actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento en Río Negro y Neuquén.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas este viernes 23 de octubre en las provincias de Río Negro y Neuquén.

En este marco, el organismo brindó una serie de recomendaciones a la población afectada a la hora de continuar con su rutina, sobre todo, en las zonas que están bajo alerta naranja, que es más peligroso.

Las alertas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional en Río Negro y Neuquén

En cuanto a las áreas afectadas por las alertas amarillas, el SMN aseguró que se verán afectadas por “tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes” .

Las mismas podrían estar acompañadas por “abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes”. En este sentido, podrían haber acumulados de entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Alerta naranja en Neuquén por tormentas

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar

Alerta naranja por tormentas en Río Negro

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

Nueve de Julio.

Oeste de El Cuy.

Veinticinco de Mayo.

Alerta naranja por tormentas este viernes 23 de octubre: se espera actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento en Río Negro y Neuquén. Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, las zonas afectadas por las alertas amarillas en estas dos provincias tendrán acumulados de entre 15 y 30 mm. Estas áreas se verán afectadas por “tormentas aisladas, algunas localmente fuertes”, según el organismo. Las tormentas podrían estar acompañadas por ocasional granizo y fuertes ráfagas de viento.

Alerta amarilla por tormentas en Neuquén

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Alerta amarilla por tormentas en Río Negro

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

Recomendaciones para alertas amarillas y naranjas por tormentas

Amarilla:

Evitá salir. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrá y alejate de puertas y ventanas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Naranja:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. Salí solo si es necesario. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas y edificios públicos. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. Cerrá y aléjate de puertas y ventanas. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

En conclusión, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas para este jueves, y los ciudadanos de las dos provincias patagónicas deberán tener en cuenta las recomendaciones.