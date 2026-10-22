Qué significa la señal de tránsito naranja con una figura humana sosteniendo una bandera.

Los conductores deben reconocer y comprender las señales de tránsito que se encuentran a lo largo de las rutas y ciudades argentinas para la seguridad vial de todos los conductores, peatones y animales.

En este sentido, una señal poco común en las rutas, pero que puede aparecer de repente, es la de la señal naranja con una figura humana sosteniendo una bandera y pertenece al Sistema de Señalización Vial Uniforme argentino.

Qué significa la señal de tránsito

Según Decreto Reglamentario 779/1995, la señal “anticipa la presencia de un hombre con una bandera, con el fin de regular el tránsito en el tramo donde se estén haciendo trabajos de construcción o mantenimiento”. En otras palabras, es un aviso: más adelante hay una obra y una persona brindará indicaciones.

Se trata de una señal preventiva, es decir, no impone una orden, pero exige al conductor a que tome una conducta adecuada con respecto al bandillero que dará indicaciones de cómo seguir en la vía alternativa mientras se realizan construcciones o mantenimiento.

Qué significa la señal de tránsito naranja con una figura humana sosteniendo una bandera. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cómo se comunica el banderillero y por qué es importante

El Anexo L también define cómo se comunica el banderillero para advertir un peligro o indicar maniobras:

De día , agita una bandera roja .

De noche, usa una linterna de luz roja.

Además, el personal debe contar con vestimenta de alta visibilidad. Esto es importante en rutas y autopistas, donde las obras pueden reducir carriles y obligan a circular por tramos regulados por banderilleros.

Cuando aparezca la señal, lo recomendable es:

Reducir la velocidad de forma progresiva.

Mantener la distancia con el vehículo que va adelante.

Seguir las indicaciones del banderillero , aunque difieran de lo habitual.

Estar atento a la presencia de trabajadores y maquinaria.

En conclusión, la señal es un aviso anticipado que brinda para que el conductor baje la velocidad y se prepare para obedecer a la persona que regula el paso.