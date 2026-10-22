Qué significa la señal de tránsito naranja con una figura humana sosteniendo una bandera.

Los conductores deben reconocer y comprender las señales de tránsito que se encuentran a lo largo de las rutas y ciudades argentinas para la seguridad vial de todos los conductores, peatones y animales.
En este sentido, una señal poco común en las rutas, pero que puede aparecer de repente, es la de la señal naranja con una figura humana sosteniendo una bandera y pertenece al Sistema de Señalización Vial Uniforme argentino.
Qué significa la señal de tránsito
Según Decreto Reglamentario 779/1995, la señal “anticipa la presencia de un hombre con una bandera, con el fin de regular el tránsito en el tramo donde se estén haciendo trabajos de construcción o mantenimiento”. En otras palabras, es un aviso: más adelante hay una obra y una persona brindará indicaciones.
Se trata de una señal preventiva, es decir, no impone una orden, pero exige al conductor a que tome una conducta adecuada con respecto al bandillero que dará indicaciones de cómo seguir en la vía alternativa mientras se realizan construcciones o mantenimiento.
Cómo se comunica el banderillero y por qué es importante
El Anexo L también define cómo se comunica el banderillero para advertir un peligro o indicar maniobras:
- De día, agita una bandera roja.
- De noche, usa una linterna de luz roja.
Además, el personal debe contar con vestimenta de alta visibilidad. Esto es importante en rutas y autopistas, donde las obras pueden reducir carriles y obligan a circular por tramos regulados por banderilleros.
Cuando aparezca la señal, lo recomendable es:
- Reducir la velocidad de forma progresiva.
- Mantener la distancia con el vehículo que va adelante.
- Seguir las indicaciones del banderillero, aunque difieran de lo habitual.
- Estar atento a la presencia de trabajadores y maquinaria.
En conclusión, la señal es un aviso anticipado que brinda para que el conductor baje la velocidad y se prepare para obedecer a la persona que regula el paso.