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Los conductores deben reconocer y comprender las señales de tránsito que se encuentran a lo largo de las rutas y ciudades argentinas para la seguridad vial de todos los conductores, peatones y animales.

En este sentido, una señal poco común en las rutas, pero que puede aparecer de repente, es la de la señal naranja con una figura humana sosteniendo una bandera y pertenece al Sistema de Señalización Vial Uniforme argentino.

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Qué significa la señal de tránsito

Según Decreto Reglamentario 779/1995, la señal “anticipa la presencia de un hombre con una bandera, con el fin de regular el tránsito en el tramo donde se estén haciendo trabajos de construcción o mantenimiento”. En otras palabras, es un aviso: más adelante hay una obra y una persona brindará indicaciones.

Se trata de una señal preventiva, es decir, no impone una orden, pero exige al conductor a que tome una conducta adecuada con respecto al bandillero que dará indicaciones de cómo seguir en la vía alternativa mientras se realizan construcciones o mantenimiento.

Qué significa la señal de tránsito naranja con una figura humana sosteniendo una bandera.
Qué significa la señal de tránsito naranja con una figura humana sosteniendo una bandera.Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cómo se comunica el banderillero y por qué es importante

El Anexo L también define cómo se comunica el banderillero para advertir un peligro o indicar maniobras:

  • De día, agita una bandera roja.
  • De noche, usa una linterna de luz roja.

Además, el personal debe contar con vestimenta de alta visibilidad. Esto es importante en rutas y autopistas, donde las obras pueden reducir carriles y obligan a circular por tramos regulados por banderilleros.

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Cuando aparezca la señal, lo recomendable es:

  • Reducir la velocidad de forma progresiva.
  • Mantener la distancia con el vehículo que va adelante.
  • Seguir las indicaciones del banderillero, aunque difieran de lo habitual.
  • Estar atento a la presencia de trabajadores y maquinaria.

En conclusión, la señal es un aviso anticipado que brinda para que el conductor baje la velocidad y se prepare para obedecer a la persona que regula el paso.