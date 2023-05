Qué dicen los indignantes chats de Marcelo Corazza que lo dejan a un paso de la cárcel

Marcelo Corazza fue procesado con prisión preventiva por el presunto delito de corrupción de menores. En este marco, salieron a la luz escalofriantes conversaciones que lo complican en la causa.



El pasado 20 de marzo detuvieron al ex ganador de Gran Hermano en medio de una denuncia por explotación sexual a menores de edad y, si bien fue liberado por "falta de mérito", las nuevas pruebas podrían determinar su encarcelación.

Se trata de las pericias de los dos teléfonos celulares que secuestraron el día de su detención. "En este informe se remarca que hay 14 conversaciones, pero hace hincapié en una concreta y piden que lo investiguen más", explicó Rodrigo Alegre.

En este sentido, el periodista denunció que Corazza mantuvo una conversación, donde recibe un mensaje sobre "una situación de explotación comercial de menores" tanto a través de fotos y videos como encuentros .

¿Qué dice los escalofriantes chats?



En una de los chats, se puede ver la conversación que mantuvo Corazza con otra persona. " Soy manager, vendo bandas, pero fuera de vender bandas trabajo con chicos que venden contenido, fotos, videos y esas cosas" , le enviaron al ex GH.

"Una vuelta me habla una persona para hacer encuentros, a lo cual yo le ofrezco, le doy los detalles de cuánto valían, qué era lo que hacían y demás y me pregunta de dónde soy . Y le digo de dónde es el chico que él quiere a su servicio", continuaba la conversación.



Los chats de Marcelo Corazza. Gentileza: TN.

En seguida, se puede leer la reacción de una siguiente persona. "Bolud..., no me expongas así (...) Hacé lo que quieras, pero no digas mi nombre completo, dónde juego y todo", lanzó en la conversación.

Luego, Corazza le responde: "Es una locura ¿Estás loco? Ni sé qué hablan, quizá te saca de mentira a verdad".

El nuevo informe que complica a Corazza



Por otra parte, desde la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad dieron a conocer una serie de mensajes de Corazza con dos supuestas víctimas.

Liberaron a Marcelo Corazza y quedó procesado por corrupción de menores

Según el fiscal Lugones, "no se puede establecer desde cuando frecuentaban", pero mantenía "una relación sentimental" con un joven menor de edad. No obstante, aseguró que ahora "la persona es mayor".

En este caso, reveló que el acusado le regalaba zapatillas, joysticks y distintos elementos al joven . "Existen mensajes de interés como: "Qué caro me salís" o "Qué caro me sale tu poco cariño", indicó.

"Por otra parte, se desprenden conversaciones con otra persona, posible víctima, donde este le enviaba a Corazza imágenes íntimas solicitadas por el propio Corazza, quien le decía cómo y de qué manera debía mandárselos", especifica el escrito del fiscal.