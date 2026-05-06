Cada vez son más las personas que eligen las alternativas naturales para el hogar por ser ecológicas y económicas. La mezcla de romero con azúcar se volvió una de las más populares por su capacidad para neutralizar los malos olores y servir como barrera repelente contra insectos. Desde el Feng Shui destacan la combinación por ser clave para rituales caseros relacionados con la energía y la prosperidad. Cada vez son más las personas que evitan el uso de productos químicos para la limpieza del hogar. Se trata de un hábito que ayuda a cuidar el medio ambiente al mismo tiempo que se mantiene la casa sin malos olores. El romero libera un perfume herbal intenso, mientras que el azúcar potencia la combustión y conservación de aromas. De esta manera, se obtiene un aromatizante que tiene como resultado ambientes más frescos. A su vez, puede funcionar como una barrera repelente contra insectos como mosquitos y hormigas. Su uso no se limita a la cocina, sino que guardado en bolsitas de tela puede ser colocado en placares y cajones. Según el Feng Shui, ayuda a traer energías positivas, armonizar ambientes y favorecer la prosperidad. El azúcar significa dulzura, bienestar económico y relaciones armoniosas. Por su parte, el romero es considerada una planta protectora y purificadora que limpia energéticamente los ambientes cargados. Se puede quemar las hojas cuidadosamente para convertirlo en un sahumerio casero, al mismo tiempo que se combina con gotas de aceite esencial para potenciar el efecto. Los especialistas en limpieza aconsejan usar esta mezcla por ser ecológica y eficaz contra los malos olores. Además, es de fácil preparación y requiere de ingredientes que casi todos tienen en casa. Si bien no reemplaza el trabajo de un producto químico, puede ayudar a evitar el uso de limpiadores industriales.