¿Por qué es importante la señal de tránsito de tres flechas negras en círculo con fondo amarillo?

La señal de tránsito de tres flechas negras en círculo con fondo amarillo es una de las señales preventivas que pueden encontrar los conductores antes de llegar a una intersección. Su diseño permite anticipar que más adelante habrá una rotonda , por lo que es importante saber cómo actuar.

La misma advierte sobre una zona donde la circulación de los vehículos se organiza alrededor de una isla central. Al encontrarla, los conductores deben reducir la velocidad, prestar atención al tránsito y observar las señales que indican la prioridad de paso.

Qué significa la señal de tránsito de tres flechas negras en círculo con fondo amarillo

La señal preventiva -conocida como P.21- advierte la presencia de una rotonda más adelante. Su presencia indica que es necesario extremar la atención y adaptar la conducción a las condiciones del lugar.

La señal no debe interpretarse como una indicación para detenerse, sino como un aviso previo de que más adelante habrá una intersección en la que confluyen distintos vehículos.

Además, permite al conductor prepararse antes de llegar a la rotonda. Es importante observar si existen otros carteles, marcas viales, semáforos o indicaciones complementarias.

¿Por qué es importante la señal de tránsito de tres flechas negras en círculo con fondo amarillo? ChatGPT | Audiencias

Cómo reaccionar al ver la señal y qué mirar alrededor

Al encontrar esta señal, lo primero que debe hacer el conductor es reducir la velocidad de manera progresiva y aumentar la atención sobre el tránsito. No es recomendable llegar a la rotonda con la misma velocidad con la que se venía circulando, especialmente si la visibilidad es limitada o hay vehículos próximos.

También es importante mirar qué ocurre alrededor de la intersección. Antes de ingresar, hay que identificar la presencia de otros vehículos, peatones, motos, bicicletas y otras señales que indiquen prioridades de paso.

Otro aspecto fundamental es evitar maniobras repentinas. Frenar de golpe, cambiar de carril sin anticipación o ingresar sin comprobar que existe espacio suficiente puede generar riesgos a quienes circulan detrás o dentro de la rotonda.

Cómo se debe ingresar a una rotonda y qué cuidados tener

Al ingresar a una rotonda, el conductor debe respetar la prioridad de paso establecida para esa intersección. Por lo general, la preferencia la tendrá el vehículo que ya se encuentra circulando dentro de ella.

Una vez dentro del a rotonda, se debe mantener una velocidad moderada y evitar cambios de carril innecesarios. Si se debe cambiar de carril, la maniobra debe realizarse con anticipación y utilizando las señales correspondientes.

Por último, antes de abandonar la rotonda es necesario anticipar la salida y señalizar la maniobra cuando corresponda.

Mantener la atención hasta completar la salida es tan importante como hacerlo al ingresar, ya que en estos cruces pueden producirse movimientos simultáneos en distintos vehículos.