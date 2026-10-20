Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen derecho a cambiar hasta una vez por año de obra social, siempre que la misma figure en el listado oficial.

Para solicitar el cambio, es necesario presentar la documentación correspondiente y verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados.

Además, es importante tener en cuenta cuándo comienza a regir la nueva cobertura para evitar inconvenientes con la atención médica.

¿Quiénes pueden cambiar de obra social y cuántas veces al año?

El trámite está dirigido a jubilados y pensionados que quieran elegir otra obra social entre las entidades habilitadas por ANSES. De acuerdo con la información oficial, el cambio puede ejercerse hasta una vez por año .

La obra social asignada al momento de obtener la jubilación o pensión puede consultarse a través de la Constancia de Empadronamiento (CODEM).

La obra social asignada dependerá de la cobertura que tenga la persona antes de jubilarse. Quienes estén afiliados a una obra social provincial o de la Ciudad de Buenos Aires podrán conservar esa cobertura. Por su parte, quienes pertenezcan a DIBA, Di.B.P.F.A., IOSE, O.S.Le.R.A., O.S.Mi.S.S. o Unión Personal podrán continuar con su obra social o elegir PAMI al iniciar el trámite jubilatorio.

Quienes no estén afiliados a ninguna de las entidades mencionadas serán asignados a PAMI.

Los jubilados y pensionados pueden consultar las obras sociales habilitadas por ANSES y gestionar el cambio a través de Atención Virtual o de forma presencial con turno previo. Magnific

Cómo hacer el trámite para cambiar de obra social en ANSES si sos jubilado o pensionado

Los jubilados y pensionados pueden iniciar la solicitud a través de Atención Virtual, con su CUIL y Clave de Seguridad Social. Antes de comenzar, deberán comprobar que sus datos personales y vínculos familiares están actualizados en ANSES.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES y revisar los datos personales y vínculos familiares. Acceder a Atención Virtual con CUIL y Clave de Seguridad Social. Seleccionar la opción “Solicitud de cambio de obra social” Presentar el Formulario Novedades Opción de Traspaso (PS.5.5) y la documentación requerida.

También es posible realizar el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES, pero se necesita turno previo.

Qué documentación necesitan los jubilados para solicitar el cambio

Como se mencionó, para iniciar el trámite, se debe presentar el Formulario Novedades Opción de Traspaso (PS.5.5) a través de Atención Virtual.

En los casos en que la obra social elegida admita únicamente a personas que ya estaban afiliadas durante su etapa laboral. ANSES también solicita el Formulario Aceptación de la Obra Social para Titulares de Origen y su Grupo Familiar (PS.5.11). Para presentar este documento, el titular debe concurrir a una oficina del organismo con turno previo.

Si el jubilado o pensionado necesita incorporar o modificar integrantes de su grupo familiar, deberá declarar los cambios correspondientes. Pueden incluirse el cónyuge o conviviente, los hijos del cónyuge o conviviente, los hijos solteros menores de 21 años -o de hasta 25 años si estudian- y los hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Cuándo empieza a regir la nueva obra social y cómo evitar inconvenientes

Uno de los puntos más importantes antes de solicitar el cambio de obra social es conocer cuándo comienza a regir la nueva cobertura.

Según información oficial de ANSES, la nueva obra social estará vigente a partir del primer día del tercer mes.

Por eso, conviene conservar la constancia del trámite y verificar el estado de la solicitud antes de utilizar la nueva cobertura. El cambio quedará registrado en el Comprobante de Empadronamiento (CODEM).

Cambio de obra social ANSES: cómo consultar las opciones que aceptan jubilados y pensionados

Para conocer el listado oficial de obras sociales que aceptan jubilados y pensionados, los interesados deberán hacer clic aquí.

Cómo solicitar el CODEM en ANSES

Para obtener el Comprobante de Empadronamiento (CODEM), los interesados deben seguir los siguientes pasos:

De esta manera, el sistema te va a informar cuál es tu obra social y los familiares que tenes a cago, si corresponde. Podes descargar el comprobante en PDF e imprimirlo, en caso de ser necesario.