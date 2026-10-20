El SMN pronostica una jornada inestable para la provincia de Buenos Aires durante este miércoles 21 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que las condiciones meteorológicas sufrirán un deterioro significativo a mitad de semana en diversos puntos del territorio provincial.

Tras un inicio de jornada con abundante nubosidad, la probabilidad de precipitaciones aumentará de forma progresiva hacia la tarde y la noche, acompañada por un descenso térmico y vientos cambiantes que alcanzarán intensidad moderada a fuerte.

Cómo afectará el frente de lluvias y tormentas en el interior bonaerense

El sistema de mal tiempo se intensificará notablemente durante la tarde del miércoles, con porcentajes de precipitación que oscilarán entre el 40% y el 70% en distintos distritos. En regiones como Olavarría y la zona central, el cielo cubierto dará paso a tormentas aisladas con marcas térmicas máximas de 15°C.

Por su parte, en Bahía Blanca y Coronel Suárez, las precipitaciones y tormentas se extenderán desde la madrugada y la mañana, acompañadas por fuertes ráfagas de viento del sector sudoeste que alcanzarán velocidades de entre 42 y 50 km/h, condicionando las actividades al aire libre y el tránsito en rutas de la región.

En la franja costera, como en Necochea, el fenómeno se hará sentir hacia la tarde con lluvias y actividad eléctrica, registrando temperaturas máximas cercanas a los 18°C.

El sistema de mal tiempo se intensificará notablemente durante la tarde del miércoles. SMN

Qué se espera para el jueves 22 de octubre en las zonas afectadas

El pasaje gradual del frente inestable propiciará una paulatina mejora en las condiciones meteorológicas hacia la jornada del jueves 22 de octubre en el territorio bonaerense.

Durante las primeras horas se prevé una disminución drástica en la probabilidad de lluvias, ubicándose en un rango mínimo de 0% a 10%, aunque no se descartan algunos chaparrones aislados o remanentes de nubosidad hacia la tarde en el centro y sur de la provincia.

Las temperaturas máximas experimentarán un leve repunte, posicionándose entre los 16°C y 18°C, mientras que las mínimas se mantendrán estables alrededor de los 11°C, marcando una tregua tras el paso de las tormentas y los vientos intensos de mitad de semana.

El pronóstico para CABA durante el miércoles y el jueves

En contraste con el panorama de tormentas que afectará al interior provincial, CABA presentará un escenario meteorológico completamente diferente y estable durante ambas jornadas.

El miércoles 21, el cielo en CABA alternará entre nublado y parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones (registros de 0% a 10%), con una temperatura mínima de 14°C y una agradable máxima que alcanzará los 21°C por la tarde.

Para el jueves 22, las condiciones en CABA se mantendrán estables, con nubosidad variable, ausencia total de lluvias y registros térmicos que oscilarán entre los 15°C de mínima y los 19°C de máxima, garantizando dos días sin sobresaltos por fenómenos severos.