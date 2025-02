Polémica en la Corona Británica: el príncipe William destrozó a su padre Carlos III y se rompe la familia real

El príncipe William hizo una fuerte confesión sobre su infancia y su vínculo con el actual rey Carlos III que sacudió a toda la Corona Británica y sorprendió a su esposa, la princesa Kate Middleton, por lo extraño de la relación.

Un nuevo fragmento del libro sobre la realeza titulado Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants de Tom Quinn, publicado en el diario británico Times, se reveló una historia que pone en duda la paternidad del actual mandatario británico.

¿Cómo fue la acusación del príncipe William al rey Carlos III?

En el texto, se puede observar " una mirada a las vidas ocultas de la familia real , junto con las complejidades de ser de la realeza en un mundo moderno". En una de esas historias proviene, una empleada del Palacio de Kensington compartió una interacción que presenció entre el príncipe William y Kate Middleton .

" La princesa tuvo que explicarle muchas de las cosas que los padres fuera de la familia real hacen con sus hijos como algo normal . Tuvo que mostrarle cómo llevar a los niños a caballito, por ejemplo", afirmó la integrante del personal.

La princesa Kate Middleton confesó una triste historia del príncipe William.

La narradora explicó que después de que su esposa le dijera cómo hacerlo, "William dijo en voz muy baja: 'Mi padre nunca me llevó a caballito'". Sin embargo, hay muchas fotos de su madre, la fallecida Lady Di, con sus hijos en su espalda.

De la misma manera y a diferencia del actual rey, el príncipe Guillermo, padre de George, Charlotte y Louis , también tiene imágenes con sus niños a caballito en distintos eventos.

¿Cuál es el secreto de la relación entre Kate Middleton y el príncipe Guillermo?

Sin embargo, el libro de Quinn también destaca un lado más "difícil" del heredero al trono del rey Carlos III. " Ambos se irritan muy rápidamente. Son muy exigentes . Es algo que les sale naturalmente", dijo un ex empleado de palacio sobre ambos.