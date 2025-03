Pascua 2025: ¿cuándo es y qué días son feriados en Argentina?

La Semana Santa es una de las fechas más esperadas del año, ya sea para aprovechar el tiempo libre y hacer planes con familia y amigos, o para disfrutar de una escapada.

En 2025, la Semana Santa se celebrará desde el domingo 13 de abril, con el inicio del Domingo de Ramos, hasta el domingo 20, día de la Pascua.

A diferencia de 2024, que contó con un fin de semana largo extendido de seis días, en 2025 el descanso será de tres días, del 18 al 20 de abril. Esta es una excelente oportunidad para desconectarse y disfrutar de un breve descanso.

A continuación, se detalla el calendario de feriados nacionales en Argentina para este año, incluyendo los días de descanso y las fechas clave de la Semana Santa.

¿Cuándo inicia la Semana Santa y cómo se define?

La Iglesia católica establece que la Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, y termina con el Sábado Santo, que antecede a la Pascua.

La celebración de la Pascua se realiza el domingo posterior al Sábado Santo, celebrando la Resurrección de Cristo.

Fechas claves de la Semana Santa en 2025

13 de abril: Domingo de Ramos

14 de abril: Lunes Santo

15 de abril: Martes Santo

16 de abril: Miércoles Santo

17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

18 de abril: Viernes Santo (feriado nacional)

19 de abril: Sábado de Gloria (o Sábado Santo)

20 de abril: Domingo de Resurrección (Pascua)

¿Es feriado el Jueves Santo?

No, el Jueves Santo no se considera un feriado nacional, sino un día no laborable en Argentina, según el calendario oficial del Gobierno. Aunque no es obligatorio para todos, muchos sectores como el público o el bancario no trabajan ese día.

En cuanto al sector privado, los empleadores pueden decidir si trabajan o no, y en caso de laborar, el pago se realiza según el convenio laboral correspondiente.

¿Qué días son feriados nacionales en Argentina en 2025?

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Día de la Bandera / Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025

16 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17 de junio)

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre)

Días no laborables turísticos

2 de mayo: Día no laborable turístico

15 de agosto: Día no laborable turístico

21 de noviembre: Día no laborable turístico

Fines de semana largos en 2025