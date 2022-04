Pasaporte italiano: todo lo que hay que saber para sacarlo online junto a la ciudadanía

La agudización de la crisis económica y social que vive el país mueve a cada vez más personas a intentar abandonar Argentina. En ese sentido, uno de los trámites más requeridos es el de la ciudadanía italiana, que precisa, para el aprovechamiento de todos sus beneficios posteriores, la obtención del pasaporte .

Según estimaciones unos 30 millones de argentinos (alrededor del 65% de la población) tiene algún pariente de ese origen y, según el Censo de 2010, en Argentina viven 147.499 personas nacidas en Italia .

Esa enorme tasa de parentesco explica por qué miles de argentinos estén posibilitados para tramitar las documentaciones necesarias y aprovechar de los beneficios que el pasaporte italiano puede otorgar: no sólo mayor seguridad y estabilidad económica, sino que también el acceso al libre tránsito dentro de Europa y la posibilidad de ejercer una profesión en cualquier país europeo, entre otras ventajas .

PASAPORTE ITALIANO: ¿PARA QUÉ SIRVE?

En primer lugar, cabe la aclaración de que la ciudadanía italiana y el pasaporte no son el mismo trámite ni el mismo documento . Mientras que uno es la condición que le reconoce a una persona los derechos propios de un país determinado, el otro es la consecuencia y una documentación necesaria al momento del viaje y otros procesos complementarios.

Al ser parte de la Unión Europea, los ciudadanos de Italia que tengan pasaporte pueden transitar libremente por los países que compongan aquella comunidad política . Por lo que el interés por obtenerla no se reduce únicamente al deseo de vivir en Italia. Más bien, puede ser útil para asentarse o hacer turismo en otros estados de manera sencilla. A su vez, este pasaporte permite entrar en 178 países en el mundo entero sin necesidad de visa.

¿CÓMO SACAR EL PASAPORTE ITALIANO?

Una vez tramitada la ciudadanía, se debe solicitar el pasaporte ante el consultado más cercano a nuestro lugar de residencia .

Para ello, hay que registrarse en el portal fast.it , el canal de contacto entre el nuevo ciudadano italiano y la Sede Consular de competencia, que sustituye a medios de comunicación como los e-mails u otros tipos de correo. A través de esa forma se solicita la inscripción Registro de los Italianos Residentes en el Exterior (AIRE), un paso clave para poder acceder a trámites consultares como el del pasaporte italiano. Luego es necesario sacar un turno por Prenot@mi (el sistema de turnos) .

El paso a paso explicado por el Consulado Italiano de Buenos Aires:

¿CÓMO GENERAR LA SOLICITUD DE PASAPORTE?

1. Si aún no lo hiciste, registrate en el portal Prenot@mi (manuale);

Recordatorio: en el caso de solicitar el pasaporte para un menor de edad, la solicitud debe realizarse a través del usuario del padre/madre solicitando una "reserva múltiple";

2. Controlar que la dirección de residencia corresponda al Consulado General (ver la circunscripción consular). Si corresponde al Vice Consulado Honorario de San Isidro o Corresponsales Consulares de Tres de Febrero, Merlo o Zárate se debe solicitar el pasaporte directamente en la sede del Consulado General de Italia en Buenos Aires (seguir las instrucciones a partir del punto 3);

3. Ingresar en Prenot@mi y seleccionar el servicio de solicitud de pasaporte. Los turnos se habilitan de domingos a jueves;

4. Leer con atención al completar el formulario;

5. En caso de querer solicitar también el pasaporte para hijos menores de 18 años (o únicamente) para ellos, se requiere hacer una "reserva múltiple" y completar el formulario con los datos propios, agregando la cantidad y los datos de los hijos menores en los campos correspondientes de los "Acompañantes". Recordar que el cónyuge, hijos mayores de edad y otros familiares deberán solicitar el turno de forma independiente;

6. Controlar haber completado el formulario de forma correcta: los formularios que estén mal completados o incompletos no serán aceptados y deberás generar una nueva solicitud;

7. Luego de haber clickeado en "avanzar", seleccionar la fecha disponible y confirmar la reserva.

Recordatorio: el calendario permite visualizar la primera fecha disponible. Si la misma figura en rojo, significa que no hay turnos activos en ese momento;

8. El día que seleccionado para la solicitud de pasaporte NO HAY QUE PRESENTARSE EN EL CONSULADO : es una cita "virtual" en la cual se trabajará la solicitud. Es necesario controlar la casilla de mail (utilizada para el registro en Prenot@mi ) en donde se enviará, dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha del turno "virtual", un mail del Consulado con la conclusión de la solicitud y las instrucciones para continuar con el trámite (ej. Mi turno es para el 4 de diciembre, recibiré el email aproximadamente el 7 de diciembre);

9. Si no se recibe dicho mail pasados los tres días, antes que nada, es necesario revisar que no figure en la casilla de spam o correo no deseado. De no ser así, es posible consultar por la solicitud escribiendo a passaporti.buenosaires@esteri.it, e indicando en el asunto del mail la frase: DOMANDA PASSAPORTO, seguido del nombre y apellido del solicitante (como figura en el usuario) y la fecha del turno de solicitud de pasaporte (ej. DOMANDA PASSAPORTO - MARIO ROSSI - 05/11/2013).

¿CÓMO SE RETIRA EL PASAPORTE?

1. Habiendo recibido el mail de confirmación mencionado en el punto 8, ingresar en Prenot@mi y seleccionar el servicio de entrega de pasaporte. Los turnos se habilitan de domingos a jueves ;

2. Ingresar el código recibido en el mail para reservar el turno (solicitando una reserva única en caso de ser para el propio usuario; múltiple en caso de incluir hijos menores - incluso si es solamente el hijo, y no el padre/madre, quien debe solicitar el pasaporte);

3. El día del turno, y en el horario que indique la reserva, será necesario presentarse en las oficinas del Consulado General de Italia (ubicado en la calle Reconquista 572, CABA) para que le sean tomadas las huellas digitales y retirar el pasaporte, presentando:

Último pasaporte italiano (con fotocopia de las 3 primeras páginas) en caso que corresponda;

(con fotocopia de las 3 primeras páginas) en caso que corresponda; D.N.I. con foto actualizada (en original y fotocopia simple);

(en original y fotocopia simple); 2 fotos iguales y actualizadas (con no más de 6 meses), formato carnet (35x40mm), NO Digitales, a color, con fondo blanco, de frente, a media distancia, con las cejas visibles, expresión neutra y boca cerrada.

En caso de hijos menores, es obligatorio presentar el consentimiento del otro progenitor (ver la página Más información sobre PASAPORTES)

¿CÓMO RENOVAR EL PASAPORTE ITALIANO EN ARGENTINA?

El trámite de renovación debe hacerse idealmente en el mismo consulado del cuál se hizo la solicitud inicial. Sin embargo es posible proceder a renovar un pasaporte emitido por otra oficina, aún si la persona interesada no reside en la jurisdicción.

No obstante, aclaran las autoridades consultares, " se debe obtener la autorización ("Nulla osta" o permiso) por parte de la oficina de emisión anterior o correspondiente por residencia ". Hay que tener presente que a menudo son necesarias hasta tres semanas para obtener la respuesta, por lo que resulta necesario calcular con anticipación la renovación del propio pasaporte.

¿CUÁNTO CUESTA RENOVAR EL PASAPORTE ITALIANO?

Según el tarifario provisto por el Consultado Italiano de Buenos Aires , el pasaporte tiene un costo de $ 13.770; por el que se paga el costo de la libreta y un único pago de tasa administrativa. El titular del turno podrá pagar solamente por transferencia bancaria, preferiblemente a través del servicio de Home Banking y deberá presentar el comprobante del pago en impreso en papel el día del turno .

La transferencia deberá realizarse únicamente el tercer día hábil anterior a la fecha del turno (por ejemplo: si el turno está previsto para el lunes, la transferencia deberá ser efectuada el miércoles de la semana anterior al turno) y en la transferencia tendrán que resultar los siguientes los datos que le serán enviados por email en el momento de tomar el turno. El pago deberá ser efectuado en Pesos argentinos al arancel vigente para la fecha del turno .

DÓNDE QUEDA EL CONSULADO DE ITALIA EN ARGENTINA