Nuria Roure, doctora en medicina del sueño y psicóloga, es tajante: quien duerme menos de seis horas de forma sistemática está operando con un 30% menos de su capacidad cognitiva.

Para un escritor, un comunicador o un profesional del conocimiento, esto equivale a intentar correr una maratón con una mochila llena de piedras.

La trampa de la “ceguera del sueño”

Uno de los problemas más graves que destaca Roure es la falta de autopercepción. El cerebro privado de descanso pierde la capacidad de juzgar qué tan mal está funcionando.

“El gran peligro es que nos acostumbramos a estar cansados”, explican los especialistas. Atribuimos la falta de ideas, la irritabilidad o la dificultad para concentrarnos al estrés porteño, a la edad o a la coyuntura económica, cuando en realidad es el déficit de sueño crónico el que está erosionando nuestra arquitectura mental.

¿Qué perdés cuando no dormís?

Según la evidencia recopilada por Roure y organismos como la Sleep Foundation, el impacto se divide en tres frentes críticos para quienes escriben o crean:

Fuga de creatividad: la capacidad de asociar ideas distantes (el corazón de la buena escritura) se apaga cuando el cerebro está en modo “supervivencia”. Impulsividad y falta de filtro: la corteza prefrontal, encargada de la edición y la planificación, se debilita. Esto nos vuelve más propensos a errores de juicio o a decisiones apresuradas. Memoria de trabajo: retener el hilo de un argumento complejo se vuelve una misión imposible.

El “lavado cerebral” que ocurre mientras descansás

Para complementar la visión de Roure, es fundamental entender qué pasa físicamente en el cerebro. Investigaciones recientes han puesto el foco en el sistema glinfático, una suerte de “lavarropas” biológico que solo se activa durante el sueño profundo.

Este sistema se encarga de limpiar los desechos metabólicos, como la proteína beta-amiloide (asociada al Alzheimer). Si recortás tus horas de sueño, ese proceso de limpieza queda incompleto. El resultado no es solo cansancio; es una “basura química” acumulada que ralentiza tus neuronas.

Cómo afecta la creatividad y por qué el mate no puede tapar el bache cognitivo, según la especialista.

En Argentina, el cronotipo social juega en contra. Somos uno de los países que más tarde cena en el mundo, lo que suele retrasar el inicio del sueño. A esto se le suma la luz azul de los celulares, que bloquea la producción de melatonina.

Roure, acreditada como Somnologist por la European Sleep Research Society, insiste en que dormir no es un lujo, sino una función biológica no negociable. Para alguien que vive de su capacidad intelectual, el descanso es su principal herramienta de trabajo.

Tips para recuperar el 30% de tu potencial: