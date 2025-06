No está la naranja: las 7 frutas de invierno que fortalecen tus defensas y ayudan a prevenir la gripe

Durante el invierno, gripes, resfríos y otras infecciones respiratorias se vuelven más frecuentes. Por eso, mantener una buena alimentación es clave para reforzar el sistema inmune.

Según la Clínica Mayo y la Escuela de Salud Pública de Harvard, ciertos alimentos ricos en antioxidantes y vitaminas esenciales ayudan a prevenir enfermedades virales.

Aunque la naranja es una de las frutas más conocidas por su aporte de vitamina C, no siempre está disponible o en su mejor versión durante el invierno.

Por eso, te contamos qué otras frutas de estación cumplen funciones similares y están avaladas por instituciones médicas y nutricionales.

Estas son las 7 frutas de invierno que fortalecen tu sistema inmune

1. Mandarina:

La mandarina contiene altos niveles de vitamina C, fundamental para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Según el National Institutes of Health (NIH), esta vitamina estimula la producción de glóbulos blancos, que ayudan a combatir infecciones.

Además, tiene betacarotenos que protegen las mucosas respiratorias y actúan como antioxidantes. También es rica en agua, lo que favorece la hidratación en los días fríos.

2. Kiwi:

El kiwi contiene más vitamina C por gramo que la naranja. Según un estudio del New Zealand Institute for Plant and Food Research, su consumo mejora la función inmune y reduce la duración de los síntomas de resfrío.

Además, su contenido en fibra ayuda a regular la flora intestinal, clave para una buena inmunidad, ya que el 70% del sistema inmune se encuentra en el intestino.

3. Pomelo:

El pomelo aporta vitaminas C y A, que ayudan a reducir la inflamación y protegen las células del daño oxidativo, según la Cleveland Clinic. También tiene propiedades depurativas que favorecen la eliminación de toxinas.

Sus compuestos flavonoides refuerzan la respuesta del organismo frente a virus y bacterias.

4. Granada:

La granada contiene polifenoles como las punicalaginas, que actúan como potentes antioxidantes. Según el Journal of Clinical Medicine, su consumo ayuda a reducir la inflamación crónica y protege las células del daño viral.

Además, tiene efectos antimicrobianos y antivirales reconocidos por estudios clínicos.

5. Manzana:

La manzana contiene quercetina, un flavonoide que, según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, fortalece el sistema inmune y protege las vías respiratorias.

También es fuente de fibra soluble (pectina), que ayuda al buen funcionamiento intestinal, clave en la prevención de enfermedades.

6. Pera:

La pera es rica en agua, fibra y vitamina C. Es ideal para mantener el cuerpo hidratado y con buena digestión durante el invierno. El National Health Service (NHS) del Reino Unido la recomienda para dietas equilibradas por su bajo índice glucémico y su capacidad para mejorar la salud intestinal.

7. Uva:

Las uvas negras y moradas contienen resveratrol, un antioxidante potente que, según la Escuela de Medicina de Harvard, mejora la respuesta inmune y combate procesos inflamatorios.

También son fuente de vitamina K y manganeso, esenciales para el metabolismo celular y la producción de energía.

¿Cómo consumirlas para aprovechar sus beneficios?

En jugos o licuados naturales.

Como snack saludable entre comidas.

Combinadas con yogur o avena en el desayuno.

En compotas caseras sin azúcar agregada.

En ensaladas de frutas tibias para los días fríos.

Evitá cocinarlas en exceso para no perder nutrientes esenciales

¿Por qué es importante consumir frutas en invierno?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una alimentación rica en frutas y verduras fortalece el sistema inmune y reduce el riesgo de enfermedades respiratorias.

Las frutas de estación aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a: