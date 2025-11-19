Las pavas eléctricas se convirtieron en uno de los artefactos que más presentes están en los hogares por la practicidad que tienen en su uso. Sin embargo, es común que este tipo de electrodomésticos acumulen sarro en el fondo o superficie y existe un truco casero para eliminarlo por completo y dejarla impecable.

El correcto cuidado de los electrodomésticos es fundamental para que su vida útil sea mucho más duradera y cada uno tiene una forma particular de mantenerse.

En el caso de las pavas eléctricas, es importante quitar el sarro para que se mantengan en óptimas condiciones y para hacerlo existe un truco definitivo que no requiere de la utilización de vinagre ni limón.

El truco definitivo para quitar el sarro por siempre de la pava eléctrica

La acumulación del sarro en las pavas eléctricas es algo que se presenta a menudo y esto no solo puede dañar el artefacto, sino que el sabor del agua, o el líquido que se caliente, es permeable a presentar cambios en el gusto.

Por este motivo, es fundamental quitarlo y para eso existe una solución casera que requiere únicamente de un ingrediente, el cual es nada más y nada menos que el bicarbonato de sodio.

Con este compuesto químico se podrá remover el sarro acumulado en el fondo de la pava eléctrica y eliminarlo para que el electrodoméstico vuelva a tener el aspecto “de fábrica” y el agua salga con mucha más pureza, evitando así los materiales residuales.

Fuente: YouTube Fuente: YouTube

Paso a paso: cómo quitar el sarro de la pava eléctrica

Para aplicar la técnica que se popularizó en las redes sociales y que sirve para decirle adiós al sarro en la pava eléctrica, se deben seguir los siguientes pasos:

Colocar dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio en la pava eléctrica.

Llenar la pava eléctrica a tres cuartos de su capacidad con agua a temperatura ambiente.

Encender al máximo y esperar a que hierva.

Dejar reposar durante 25 a 40 a minutos para que el bicarbonato de sodio haga efecto con el agua caliente.

Pasado ese tiempo, vaciar la pava eléctrica y con la ayuda de agua renovada y un paño, quitar el sarro que se desprendió del fondo o estructura interna del artefacto.

Si el sarro se encuentra muy adherido, es recomendable utilizar otro tipo de elementos de limpieza o bien una solución de vinagre y limón junto con agua caliente, que podría colaborar a una limpieza más profunda.

Cómo es el “truco alemán” para sacar el sarro de una pava eléctrica

En internet existen todo tipo de trucos y “lifehacks” para emplear en el día a día y hay una técnica conocida como la “alemana” para despedirse para siempre del sarro en una pava eléctrica o en algún otro electrodoméstico que en el que se acumule.