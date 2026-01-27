Muchos suelen recurrir a la mezcla del bicarbonato y el vinagre cuando se trata de limpiar un electrodoméstico como lo es el lavarropas. Sin embargo, este truco no es el mejor para dejarlo 100% limpio.

El ingeniero químico especializado en mantenimiento del hogar, Diego Fernández, asegura que esa combinación no sirve para nada y hasta podría ser contraproducente. En cambio, proponer otra opción efectiva y fácil de aplicar.

Ni vinagre ni bicarbonato: el mejor método para limpiar el lavarropas y sacar el mal olor. Foto: Gozetim.com

¿Por qué el vinagre y el bicarbonato no limpian bien el lavarropas?

La explicación es simple y científica: el bicarbonato de sodio y el vinagre se neutralizan mutuamente al mezclarse. Esta reacción química (ácido + base = sal + agua + CO₂) anula sus propiedades limpiadoras. El bicarbonato solo no elimina cal ni residuos de detergente de forma efectiva.

El vinagre por sí solo sí funciona como para disolver depósitos minerales, pero requiere cantidades enormes: al menos 2 litros de vinagre industrial o 4 litros de vinagre de cocina para lograr resultados reales. Además, es más corrosivo y puede dañar componentes internos a largo plazo.

¿Cuál es la solución recomendada por un experto?

Fernández, quien cuenta con más de 1 millón de seguidores en redes, recomienda el ácido cítrico como el método más efectivo, seguro y práctico para eliminar el mal olor, la cal, los restos de jabón y los hongos del lavarropas.

Entre sus ventajas, destaca:

Mayor nivel de acidez: limpia mejor y más profundo.

Menos corrosivo: menor riesgo de dañar gomas, resistencias o partes metálicas.

Viene en polvo (estado sólido): dosificación precisa y económica (no necesitas litros enteros).

Ecológico, biodegradable y fácil de encontrar en supermercados, farmacias o tiendas de productos de limpieza (se usa también en repostería).

¿Cómo limpiar el lavarropas con ácido cítrico paso a paso?

Para dejar limpio el lavarropas, deberán seguir estos pasos:

Vacía completamente el tambor (sin ropa ni nada dentro). Agrega 4 cucharadas soperas de ácido cítrico (aproximadamente 120 gramos) directamente en el tambor. Selecciona un ciclo de limpieza de tambor (si tu lavarropas lo tiene) o un ciclo largo de lavado con agua caliente (ideal 60–90 °C). Inicia el programa sin añadir detergente ni otros productos. Al finalizar, deja la puerta abierta para que se seque bien y ventile.

Vale destacar que la frecuencia recomendada es cada 3 o 4 meses, o cuando notes mal olor persistente. Esto previene averías, prolonga la vida útil del electrodoméstico y asegura que la ropa salga realmente limpia y sin olores.