Ni médicos, ni programadores: Bill Gates predijo cuál es el único trabajo que sobrevivirá a la inteligencia artificial

Bill Gates dejó de ser uno de los hombres más ricos del mundo para convertirse en un filántropo que no solo invierte en proyectos que buscan mejorar la Tierra y su medio ambiente, sino que también comparte reflexiones sobre su visión a futuro.

En una de sus más recientes publicaciones, el magnate creador de Microsoft centró su tesis en el impacto que la inteligencia artificial (IA) podría ejercer en uno de los aspectos más fundamentales de nuestras vidas: el empleo.

Por eso, el multimillonario lanzó una sorprendente predicción que expone cuál es la profesión que se mantendrá ante el avance de esta nueva tecnología.

¿Cuál es el único trabajo que sobrevivirá a la inteligencia artificial según Bill Gates?

En el ámbito de la inteligencia artificial, el magnate tecnológico se ha posicionado como una de las voces más influyentes, al destacar los beneficios que su implementación puede aportar. A través de redes sociales y en su blog personal, Gates Notes, el referente mundial ha compartido su perspectiva sobre esta temática.

En un post titulado My trip to the frontier of AI education, Gates compartió sus observaciones sobre el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito educativo.

Bill Gates reivindicó el rol de los educadores frente al avance de la tecnología.

Durante su visita de mayo a la Escuela Primaria First Avenue, situada en Newark, Nueva Jersey, el cofundador de Microsoft tuvo la oportunidad de explorar cómo podrían operar las escuelas al integrar esta tecnología.

En el colegio visitado, se hicieron innovaciones mediante la, una herramienta de inteligencia artificial diseñada para apoyar a los profesionales de la educación.

Gates expresó: "Aún nos encontramos en las etapas iniciales del uso de la IA en las aulas, pero lo que observé en Newark evidenció el asombroso potencial de esta tecnología".

La inteligencia artificial permite a los educadores realizar un seguimiento exhaustivo del rendimiento académico de cada estudiante . Además, esta tecnología puede actuar como un tutor personalizado para aquellos niños que requieran asistencia adicional.

No obstante, el magnate advirtió que la herramienta tecnológica aún está "lejos de ser perfecta ", señalando entre sus limitaciones la dificultad para pronunciar nombres hispanos, la lentitud en la comprensión de las solicitudes específicas y la ausencia de una opción de voz femenina.

¿Cuál es la visión de Bill Gates sobre el empleo que se mantendrá?

Bill Gates enfatizó que la inteligencia artificial debe ser considerada como una herramienta de apoyo para los educadores. En sus propias palabras: "Al final del día, los maestros saben más. Con las herramientas adecuadas, siempre encontrarán la manera de apoyar a sus estudiantes ."