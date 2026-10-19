El sistema frontal que avanza sobre la región cordillerana y los valles neuquinos traerá consigo un marcado descenso térmico y condiciones de tiempo adverso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla ante la previsión de tormentas de variada intensidad que impactarán de forma desigual en las distintas localidades de la provincia, obligando a extremar las precauciones en rutas y caminos urbanos.

A qué zonas afectará la alerta amarilla a Neuquén este martes 20

El pronóstico oficial detalla cómo impactará el temporal en los diferentes puntos del territorio neuquino durante la jornada del martes 20:

Neuquén Capital: se prevé una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 12°C. Las tormentas se intensificarán desde la tarde con una probabilidad del 40% al 70%, acompañadas por vientos del sudoeste con ráfagas de entre 42 km/h y 50 km/h.

Cutral Co: jornada inestable con una máxima de 18°C y mínima de 12°C. El régimen de tormentas eléctricas alcanzará una probabilidad del 40% al 70% en la tarde y noche, con vientos fuertes que registrarán ráfagas de hasta 50 km/h.

Chos Malal: con temperaturas más frescas que oscilarán entre los 10°C de mínima y 13°C de máxima, se esperan precipitaciones y tormentas aisladas con una probabilidad del 10% al 40% durante todo el día.

Zapala: presentará una mínima de 8°C y una máxima de 12°C, con inestabilidad acentuada y tormentas por la tarde (40% a 70% de probabilidad) y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

San Martín de los Andes y Chapelco: con marcas térmicas entre los 6°C de mínima y 15°C de máxima, el área cordillerana registrará lluvias persistentes y chaparrones con actividad eléctrica que elevarán su probabilidad al 70% en la tarde.

Villa La Angostura: jornada fría con una mínima de 4°C y máxima de 13°C, marcada por lluvias continuas y probables tormentas hacia la segunda mitad del día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla ante la previsión de tormentas de variada intensidad. SMN

Cómo seguirá el clima en Neuquén durante el miércoles 21

La inestabilidad no cesará con la llegada del miércoles 21 de octubre, ya que el sistema frontal continuará desplazándose y dejando remanentes de mal tiempo en toda la región.

En Neuquén Capital y Cutral Co persistirán las condiciones de cielo nublado con tormentas intermitentes que tendrán probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%, acompañadas de temperaturas que irán desde los 10°C de mínima hasta los 16°C de máxima.

En el centro y norte provincial, las localidades de Zapala y Chos Malal mantendrán registros térmicos frescos, con mínimas de entre 7°C y 8°C y máximas de 11°C a 15°C , junto a precipitaciones y chaparrones aislados.

Por su parte, la franja cordillerana que abarca a San Martín de los Andes, Chapelco y Villa La Angostura experimentará un leve descenso en las marcas térmicas, con máximas de 11°C y mínimas de 5°C a 6°C, dando continuidad a las lluvias e introduciendo probables nevadas en las cumbres más elevadas.

Panorama meteorológico en CABA: tiempo estable y sin amenazas de lluvia

A diferencia del escenario de alerta que atraviesa la región patagónica, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) transcurrirá los próximos días bajo condiciones de tiempo totalmente estable y agradable.

Durante la jornada del martes 20, la Capital Federal registrará una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 19°C, ofreciendo un cielo parcialmente nublado y un 0% de probabilidad de precipitaciones.

Por otro lado, para el miércoles 21 y el jueves 22 el panorama se mantendrá sin variaciones significativas, con marcas térmicas que oscilarán entre los 14 °C y los 21 °C, vientos leves provenientes del sector sudoeste y ausencia total de fenómenos meteorológicos adversos.