La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite que jubilados y pensionados soliciten una revisión de sus haberes cuando consideran que corresponde un reajuste por la aplicación de un fallo judicial.

El trámite contempla reclamos vinculados con el cálculo del haber inicial, la movilidad previsional y los topes que pueden afectar el monto que reciben.

Según informa el organismo previsional, la gestión puede realizarse por internet a través de Atención Virtual o de manera presencial en una oficina, con turno previo.

Para iniciar la solicitud, es necesario presentar el DNI y una nota con el reclamo, además de la documentación que respalde el pedido.

Quiénes pueden solicitar un reajuste de haberes en ANSES

El trámite está dirigido a titulares de jubilaciones y pensiones que buscan una revisión de sus haberes en función de un fallo judicial. Los reclamos pueden estar relacionados con el recálculo del haber inicial, la movilidad de las prestaciones o la aplicación de topes.

La solicitud permite plantear ante ANSES la revisión correspondiente, pero no implica que el aumento se otorgue de manera automática . La procedencia del reajuste depende de las características del reclamo y de la documentación presentada.

ANSES permite gestionar el reajuste de haberes por fallo judicial para solicitar la revisión del monto de una jubilación o pensión. anses

Qué documentación hay que presentar para reclamar un aumento

Para iniciar la gestión, ANSES solicita una foto del DNI de frente y dorso y una nota de reclamo en la que se detalle el motivo del pedido. También es importante reunir los antecedentes vinculados con el reajuste que se pretende solicitar.

En los casos en que exista una causa judicial en trámite o una sentencia, el organismo indica que se debe presentar toda la documentación de respaldo. Contar con esos comprobantes permite fundamentar el planteo y acreditar los antecedentes judiciales relacionados con el haber previsional.

Cómo hacer el trámite de reajuste por fallo judicial en Atención Virtual

Los jubilados y pensionados que tengan Clave de la Seguridad Social pueden iniciar el trámite por internet. El procedimiento informado por ANSES contempla los siguientes pasos:

Reunir la documentación: preparar el DNI, la nota de reclamo y los antecedentes que justifiquen la solicitud. Obtener la Clave de la Seguridad Social: quienes todavía no tengan una pueden crearla desde el sitio oficial de quienes todavía no tengan una pueden crearla desde el sitio oficial de ANSES Ingresar a Atención Virtual: acceder con la clave personal y seleccionar la opción “Solicitud de reajuste por fallo judicial” para comenzar la gestión.

El trámite se inicia desde la plataforma de Atención Virtual de ANSES.

Cómo solicitar el reajuste de la jubilación de forma presencial

Quienes prefieran realizar la gestión personalmente pueden acudir a una oficina de ANSES, pero deben solicitar un turno previo . Es necesario llevar el DNI y la documentación requerida para respaldar el reclamo.

Antes de concurrir, conviene verificar que estén reunidos los antecedentes relacionados con el fallo judicial, especialmente si existe una causa en curso o una sentencia. Para consultar los canales de atención disponibles, también se puede llamar al 130, la línea telefónica de ANSES.