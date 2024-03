Murió Akira Toriyama: así despidieron en las redes al creador de Dragon Ball

El artista de manga, diseñador de personajes japonés y creador de "Dragon Ball", Akira Toriyama, falleció el viernes 1 de marzo a los 68 años a causa de un derrame cerebral repentino, según informó el estudio Bird Studio en un comunicado publicado en redes sociales.

"Estimados amigos y socios. Nos entristece profundamente informarles de que el creador de manga Akira Toriyama falleció el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo. Tenía 68 años. Lamentamos profundamente que aún tuviera varias obras en plena creación con gran entusiasmo. Además, le quedaban muchas cosas por realizar" , señaló el texto.

El funeral del detentor del Premio Shgakukan (1982 y 2011) y Caballero de las Artes y las Letras (2019) se celebró con su familia y "muy pocos parientes", para cumplir sus deseos de tranquilidad, amplió el comunicado.

"Les informamos que no aceptaremos flores, regalos de condolencias, visitas, ofrendas y otros. También les pedimos que se abstengan de realizar entrevistas con su familia" , sumó Bird Studio .

La despedida en redes a Akira Toriyama, el padre de Dragon Ball



El mundo de la manga rindió sentidos homenajes a Akira Toriyama.

Entre las figuras más destacadas se encontraron Eiichir Oda, autor de One Piece; Masashi Kishimoto, creador de Naruto y Masakazu Katsura, conocido por Video Girl Ai y su colaboración con Toriyama en Jiya.

Oda: "Es demasiado pronto. El vacío es demasiado grande. La idea de no volver a verte me llena de tristeza. Te he admirado mucho desde que era niño, e incluso recuerdo el día en que me llamaste por mi nombre por primera vez".

Kishimoto: "Sinceramente, no sé qué escribir ni cómo escribir sobre algo tan repentino. Sin embargo, por ahora, me gustaría expresarle mis pensamientos y sentimientos a Toriyama-sensei, algo que desearía que me hubiera pedido algún día".

Katsura: "Incluso si pienso en retrospectiva, sin exagerar, no tengo más que recuerdos felices de las veces que fui a visitarlo a casa, o las que vino a quedarse conmigo; cuando salimos a jugar, o cada vez que la llamé por teléfono. Me reía hasta cansarme. Era una persona muy interesante".

Los homenajes a Akira Toriyama desde Argentina





Personalidades argentinas también rindieron tributo al artista japonés: el jugador de fútbol de la Selección argentina Nicolás Tagliafico, el periodista Hernán Panessi y el escritor Pablo Rodríguez Lago, entre otros.

Descansa en Paz Akira Toriyama pic.twitter.com/09iZiEp7Ji — Nico Tagliafico (@nico_taglia) March 8, 2024