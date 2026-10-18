Existen distintos trucos para limpiar el hogar con ingredientes que suelen estar al alcance de la mano. Entre ellos, una combinación de vinagre, jabón líquido y agua tibia permite preparar un limpiador multiusos de forma sencilla.

La receta forma parte de la Guía de limpieza saludable de Metro, una entidad de gobierno regional del área metropolitana de Portland, en Oregón, Estados Unidos. El organismo comparte recomendaciones para reducir los residuos y promover hábitos de limpieza más saludables.

Para qué superficies sirve la mezcla de vinagre, jabón líquido y agua tibia

La preparación está recomendada para limpiar superficies de trabajo de la cocina, como las mesadas donde se preparan alimentos o se apoyan utensilios, así como otras áreas del hogar. La combinación de sus ingredientes permite aprovechar las propiedades del vinagre y la acción limpiadora del jabón líquido.

Sin embargo, antes de aplicarla, es importante comprobar que el material sea compatible con el vinagre. Por su acidez, este ingrediente puede dañar superficies de piedra natural, como el mármol y algunas variedades de granito, además de otros materiales sensibles.

Por eso, conviene probar la mezcla primero en un sector poco visible y seguir las recomendaciones del fabricante de cada superficie.

Para qué superficies sirve la mezcla de vinagre, jabón líquido y agua tibia. Unsplash.

Cómo preparar el limpiador multiusos casero

Según la guía de limpieza saludable de Metro, la preparación requiere tres ingredientes fáciles de conseguir:

Medio vaso o taza de vinagre blanco destilado.

Una cucharadita de jabón líquido vegetal a base de aceite vegetal, como el de coco, oliva o girasol, en lugar de grasas animales.

Una taza y media de agua tibia.

Para prepararlo, hay que colocar los ingredientes en un recipiente con atomizador y mezclarlos. Antes de cada uso, se recomienda agitar el envase para integrar los componentes.

La guía también contempla la posibilidad de añadir unas gotas de jugo de limón, piel de naranja o aceites esenciales para darle un aroma fresco. Se trata de una opción aromática, no de un paso necesario para la limpieza.

Cómo usar el limpiador casero en vidrios y espejos

La guía de Metro incluye una recomendación específica para quienes quieran utilizar la preparación en ventanas, vidrios o espejos: omitir el jabón líquido.

De esta manera, la mezcla queda compuesta por vinagre blanco destilado y agua tibia, dos ingredientes que pueden ayudar a retirar suciedad y marcas de estas superficies sin dejar los residuos que podría producir el jabón.

Qué tener en cuenta antes de usar este limpiador multiusos

Aunque se trata de una preparación sencilla, hay algunas precauciones que conviene considerar. El limpiador está pensado para la limpieza cotidiana, pero no debe confundirse con un desinfectante capaz de eliminar todos los microorganismos.

Además, no se debe mezclar el vinagre con lavandina , ya que esa combinación puede liberar gases tóxicos. También es recomendable mantener la preparación fuera del alcance de los niños y las mascotas, y evitar su aplicación sobre materiales sensibles a los ácidos.

La receta publicada por Metro ofrece una alternativa para determinadas tareas domésticas, siempre que se respeten las indicaciones de uso y las características de cada superficie.