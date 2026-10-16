Una de las formas de alargar la vida útil del aire acondicionado limpiando los componentes que más suciedad suelen acumular.

Desde hace varias temporadas de verano, el aire acondicionado ocupa un lugar fundamental entre los electrodomésticos del hogar debido a las altas temperaturas que se registran año tras año.

Para prolongar la vida útil de este aparato, es necesario realizar tareas de mantenimiento periódicas que permitan prevenir averías y evitar gastos en reparaciones que, a menudo, resultan costosas.

Limpiar periódicamente el tubo de desagüe del aire acondicionado es una de estas tareas fundamentales, ya que permite que el aparato continúe funcionando de manera eficiente.

¿Por qué debe limpiarse el tubo de desagüe del aire acondicionado?

El tubo de desagüe del aire acondicionado es el encargado de eliminar el agua que se genera por la condensación de la humedad del aire durante el proceso de refrigeración.

Con el uso habitual del electrodoméstico, este componente puede acumular polvo, suciedad, moho y algas que dificultan la circulación del agua y provocan obstrucciones.

Los expertos de TCL recomiendan mantener limpio este conducto para evitar filtraciones, daños por humedad y problemas en el funcionamiento del aire acondicionado.

¿Cuáles son las señales de que ya es momento de limpiar la tubería de desagüe del aire acondicionado?

De acuerdo con el blog de consejos del fabricante TCL, existen cinco señales que pueden indicar que la tubería de desagüe está obstruida y necesita una limpieza:

Hay fugas de agua alrededor de la unidad interior del aire acondicionado, como goteos provenientes del equipo.

Se perciben malos olores debido a la humedad y al moho generado por el agua estancada.

El agua comienza a acumularse porque no logra circular correctamente por la tubería.

Hay presencia visible de moho cerca de la tubería o de su salida.

El aire acondicionado se apaga de forma inesperada.

El tubo de desagüe del aire acondicionado es el encargado de eliminar el agua que se genera por la condensación de la humedad del aire durante el proceso de refrigeración. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

¿Cómo es el truco del vinagre y agua para limpiar el aire acondicionado?

El vinagre blanco puede utilizarse para limpiar el conducto de desagüe y reducir la acumulación de residuos orgánicos, como algas y moho. Desde TCL recomiendan utilizar una mezcla de agua y vinagre para enjuagar la tubería.

Primero, se debe apagar el aire acondicionado y desconectar el equipo de la alimentación eléctrica para trabajar con seguridad. Después, es necesario identificar la tubería y localizar el punto de acceso. Algunos sistemas cuentan con una abertura con tapa, generalmente en forma de T, que permite acceder al drenaje. Luego, se debe verter una mezcla de agua y vinagre con ayuda de un embudo. Finalmente, es importante verificar que el agua circule correctamente y que no existan obstrucciones en la tubería.

Mantenimiento preventivo: qué se debe hacer

Para evitar obstrucciones y prolongar la vida útil del aire acondicionado, TCL recomienda establecer una rutina de mantenimiento preventivo que permita detectar este tipo de problemas antes de que empeoren y provoquen averías y gastos excesivos.

El fabricante sugiere: