En una casa, la red Wi-Fi puede conectar celulares, computadoras, smart tv y otros equipos. Sin embargo, no es fácil saber qué dispositivos tienen acceso a esa conexión ni cómo comprobar si hay alguno que no pertenece a la familia.

Para averiguarlo, existe un método que permite consultar la lista de equipos conectados al router. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) explica cómo hacer esta revisión y qué medidas tomar si aparece un dispositivo desconocido en la red de casa.

Cómo ver qué dispositivos están conectados a tu red Wi-Fi

El procedimiento para consultar qué dispositivos están conectados al Wi-Fi depende del proveedor de internet y del modelo del módem o router, según indica la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC).

Algunos equipos permiten hacer la revisión desde una aplicación oficial, mientras que otros requieren ingresar al panel de configuración desde un navegador.

Para empezar, podés seguir estos pasos generales:

Ingresá a la configuración del router. Consultá el manual del equipo o las instrucciones de tu proveedor para conocer la dirección de acceso y las credenciales necesarias. Buscá la sección de dispositivos conectados. Puede aparecer como Dispositivos conectados, Connected Devices, Wireless Clients o con un nombre similar. Revisá la lista de equipos. Compará los nombres y los datos disponibles con los dispositivos que utilizás habitualmente en casa. Comprobá los equipos que no reconocés. Antes de considerar que se trata de una conexión ajena, verificá si el nombre corresponde a alguno de tus aparatos.

Si no encontrás esta opción, revisá si tu proveedor ofrece una aplicación para administrar la red Wi-Fi o comunicate con su servicio de atención al cliente.

Qué empresas permiten revisar los dispositivos conectados desde una app

En Argentina, algunos proveedores de internet permiten consultar los dispositivos conectados a la red Wi-Fi desde sus aplicaciones oficiales. Esta alternativa evita tener que buscar manualmente las opciones de configuración del router, aunque las funciones disponibles pueden variar según el servicio contratado.

Personal: la aplicación Mi Personal permite administrar las redes Wi-Fi y consultar los dispositivos conectados. La empresa reúne estas funciones en su la aplicación Mi Personal permite administrar las redes Wi-Fi y consultar los dispositivos conectados. La empresa reúne estas funciones en su página oficial de la aplicación . Para conocer las opciones disponibles, conviene ingresar con la cuenta asociada al servicio de internet del hogar.

Movistar: la aplicación Mi Movistar también permite consultar los dispositivos conectados a la red, además de personalizar el nombre y la contraseña del Wi-Fi. La empresa detalla estas funciones en su la aplicación Mi Movistar también permite consultar los dispositivos conectados a la red, además de personalizar el nombre y la contraseña del Wi-Fi. La empresa detalla estas funciones en su guía oficial para clientes de Movistar Hogar

Qué hacer si descubrís que alguien usa tu Wi-Fi sin permiso

Un método sencillo permite consultar qué equipos utilizan la conexión de internet de tu casa y tomar medidas si aparece uno desconocido. Foto (Archivo)

Si después de revisar los dispositivos confirmás que hay una conexión que no autorizaste, una de las principales medidas de seguridad es cambiar la contraseña del Wi-Fi. Para hacerlo, ingresá a la configuración del router o utilizá la aplicación oficial del proveedor, si ofrece esa función.

Elegí una clave larga, difícil de adivinar y diferente de las que usás en otras cuentas. Después del cambio, hay que volver a conectar los dispositivos de tu casa con la nueva contraseña.

También es recomendable revisar la seguridad general del router. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) aconseja cambiar las credenciales de administración predeterminadas, mantener actualizado el software del equipo y utilizar los protocolos de cifrado WPA3 o WPA2, cuando estén disponibles.

Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de accesos no autorizados y a proteger los dispositivos conectados a la red doméstica.

Cómo evitar que desconocidos se conecten a tu red Wi-Fi

Además de revisar periódicamente la lista de dispositivos conectados, hay otras medidas que permiten reforzar la seguridad de la conexión: