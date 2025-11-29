Las técnicas de limpieza casera ganaron terreno en los últimos años por su eficacia, bajo costo y menor impacto ambiental. Entre las más recomendadas se destaca la mezcla de bicarbonato de sodio con cáscaras de limón, una combinación natural que actúa como un potente desinfectante multiuso para el hogar.

Su uso se volvió popular porque permite limpiar a fondo sin exponer el hogar a químicos agresivos ni fragancias artificiales.

Por qué es tan efectiva la mezcla de bicarbonato y limón

El bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino con propiedades abrasivas que ayuda a remover la suciedad, eliminar malos olores y blanquear superficies.

El limón, en tanto, aporta ácido cítrico, un poderoso agente limpiador que corta la grasa, desinfecta y deja un aroma fresco. Juntos forman una mezcla capaz de eliminar manchas, bacterias y grasa acumulada, ofreciendo una alternativa natural a los productos químicos tradicionales.

Cómo hacer el desinfectante natural con bicarbonato y cáscaras de limón

Preparar este limpiador casero es sencillo y solo requiere ingredientes básicos que se consiguen fácilmente.

Ingredientes:

Jugo y cáscara de 1 limón

1 vaso de agua a temperatura ambiente

2 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio

Ni vinagre, ni bicarbonato: la mezcla blanqueadora para limpiar las zapatillas y dejarlas como nuevas

Paso a paso:

Colocar el jugo y las cáscaras del limón en una licuadora junto con el agua.

Agregar el bicarbonato y licuar hasta obtener una mezcla homogénea (no completamente líquida).

Verter la preparación en un frasco con tapa.

Dejar reposar durante tres noches para que los ingredientes se integren.

Qué se puede limpiar con bicarbonato y limón

La mezcla de bicarbonato y limón es una de las fórmulas naturales más versátiles. Se puede aplicar en diversos espacios del hogar: