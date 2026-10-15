En la cultura matera argentina, la elección del recipiente responde tanto a tradiciones históricas como a practicidad cotidiana. Un análisis elaborado por la firma especializada Taragüi detalla las características de los distintos materiales disponibles en el mercado.

Si bien la calabaza y la madera mantienen su liderazgo entre los amantes del ritual tradicional, las alternativas de acero inoxidable, vidrio, cerámica y silicona ganan preferencia por su nivel de higiene, su facilidad de limpieza y la nula necesidad de curado previo.

Por qué el acero inoxidable, el vidrio y la cerámica son las opciones más higiénicas

Los recipientes fabricados con materiales inertes y no porosos (como el vidrio, la cerámica, la porcelana y el acero inoxidable laminado) representan las alternativas más seguras desde el punto de vista sanitario.

Al no absorber los aceites ni la humedad de la yerba mate, impiden que los residuos se adhieran a las paredes internas, eliminando el riesgo de proliferación de bacterias o moho.

Además de conservar el aroma y el sabor original de la yerba sin alterarlo, estos modelos no requieren el proceso de curado y se lavan de manera inmediata.

El acero inoxidable cuenta con la ventaja adicional de mantener la temperatura sin transmitir un exceso de calor al tacto, mientras que en el caso del vidrio o la cerámica se debe evitar el choque térmico abrupto al momento del lavado para prevenir fisuras .

Qué riesgos sanitarios presentan la calabaza y la madera y cómo prevenir hongos

Los mates tradicionales de calabaza y de maderas duras como el algarrobo, quebracho o palo santo requieren un cuidado riguroso para garantizar su inocuidad .

Debido a la porosidad natural de estos materiales, es obligatorio realizar un curado inicial previo al primer uso y aplicar un secado exhaustivo tras cada cebada para evitar la acumulación de humedad residual .

Para prevenir el desarrollo de micotoxinas y hongos (que suelen manifestarse como manchas oscuras o verdosas en el interior), resulta indispensable adoptar el procedimiento correcto de secado tras desechar la yerba:

Enjuague y escurrimiento: lavar el recipiente únicamente con agua tibia y quitar todo resto de hoja o polvo.

Posición de secado: dejar secar la calabaza o madera siempre con la boca hacia arriba en un ambiente ventilado.

Errores a evitar: no dejar el mate dado vuelta boca abajo, ya que el encierro del aire y la humedad atrapada en la base favorecen la aparición de moho de forma directa.

Los mates tradicionales de calabaza y de maderas duras como el algarrobo, quebracho o palo santo requieren un cuidado riguroso para garantizar su inocuidad. Shutterstock

Las características de la silicona, la guampa de corno y opciones exóticas

El abanico de materiales se completa con opciones modernas y tradicionales de uso específico. Los mates de silicona destacan por ser completamente higiénicos, infrangibles, no retener gérmenes ni olores y facilitar el vaciado de la yerba, aunque su flexibilidad requiere cierta costumbre al sostenerlos.

Por su parte, los mates de corno o guampa de vacuno (utilizados históricamente en el campo y populares para el consumo de tereré) exigen un tratamiento previo de sumersión en agua con jabón durante 24 horas para eliminar vestigios de grasa animal antes de ser curados.

Finalmente, alternativas exóticas como el mate de pomelo svuotado ofrecen un aporte de vitamina C y antioxidantes, pero deben descartarse tras una sola ronda de cebado debido a la rápida degradación de la fruta.