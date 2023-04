María Alegre, Directora y Profesora de la UCEMA, fue reconocida con el Premio Liderazgo 2023 otorgado por LIDE

La Directora del ciclo de Mujeres Líderes y co-directora del programa Level Up y la Certificación Next Board de la Universidad del CEMA, María Alegre, recibió el galardón otorgado por LIDE Argentina en el marco del encuentro "¿Cómo conducir con Éxito en Tiempos de Transformación?".

En los encuentros de LIDE Argentina se destacan a líderes que tienen impacto en la sociedad desde sus lugares de acción. El Premio Liderazgo, entregado por primera vez, reconoció a María Alegre por su destacada labor y compromiso con el avance de las mujeres en la alta dirección empresarial.

"Me da mucho orgullo que desde LIDE Argentina se visibilice y reconozca el trabajo que estamos haciendo en la Universidad del CEMA para impulsar que haya más mujeres líderes sentadas en las mesas de decisión. Un trabajo que solo es posible gracias al increíble equipo que me acompaña. Y que se multiplica y potencia trabajando en red con partners con los que compartimos valores."

Para la UCEMA este premio enmarca todo el trabajo que se viene realizando en el vertical de género como parte de su estrategia y compromiso de combatir la brecha de género y potenciar cada vez más mujeres en su proceso de transformación y roles de liderazgo, aportando un legado en pos de construir un mundo más libre, próspero, y sobre todas las cosas, justo.

Biografía de María Alegre:

María Alegre es Licenciada en Psicología con un Doctorado (PhD) y una Maestría en Psicología Cognitiva de la University of Pittsburgh. Tiene más de 20 años de trayectoria dirigiendo y desarrollando programas educativos para la formación de lideres empresariales. De perfil emprendedor, ha sido responsable del diseño, armado y lanzamiento de múltiples programas de formación en Management. Como docente, ha dictado cursos en temas de management general, marketing y psicología en Universidades de Argentina y Estados Unidos, para alumnos de grado, posgrado, MBA y de doctorado. Además, es autora de múltiples publicaciones académicas y ha dirigido exitosamente tesis doctorales en temas de su especialidad. Actualmente es directora del ciclo de Mujeres Líderes y co-directora del programa Level Up y la Certificación Next Board por la Universidad del CEMA.