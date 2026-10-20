Spotify comenzó a exigir un nuevo método de verificación presencial para todos los integrantes del plan Familiar mediante un código QR que vence a los siete días.

La medida busca verificar que los usuarios que comparten la suscripción efectivamente convivan en el mismo domicilio, estableciendo duras sanciones para quienes no cumplan con el requisito.

Cómo funciona el nuevo sistema de verificación presencial de Spotify

A través de una actualización, la empresa comenzó a exigir a los miembros de las suscripciones compartidas la validación de su residencia mediante un Código QR dinámico.

Para completar este proceso, los usuarios deben solicitar al administrador del plan que ingrese a su perfil de la aplicación (a través del apartado de configuración de la cuenta Premium) y muestre el código generado en su pantalla.

El procedimiento obliga a que ambas personas se encuentren físicamente en el mismo lugar. Como detallaron usuarios que ya experimentaron la medida en redes comunitarias, la clave de seguridad cambia cada pocos segundos, lo que imposibilita hacer trampa enviando una captura de pantalla o un mensaje instantáneo a la distancia.

empresa comenzó a exigir a los miembros de las suscripciones compartidas la validación de su residencia mediante un Código QR dinámico.

Una vez que la plataforma envía la notificación de control, cada miembro cuenta con un plazo máximo de siete días para realizar el escaneo con la cámara de su teléfono móvil.

Requisitos y condiciones clave para completar la validación sin errores

Para garantizar que el proceso de lectura del código se realice correctamente y no surjan fallas de autenticación durante la ventana de siete días, la plataforma establece una serie de condiciones técnicas y operativas indispensables :

Estar presente físicamente con el administrador: Dado que el código QR cambia continuamente en la pantalla del titular, la validación debe realizarse de forma presencial y con la cámara del dispositivo móvil en el momento.

Tener la app actualizada a la última versión: Spotify advierte que es un requisito técnico obligatorio que tanto el administrador como los miembros del plan cuenten con la versión más reciente de la aplicación instalada en sus dispositivos.

Ruta de acceso en la aplicación: El titular de la cuenta debe ingresar a su foto de perfil, presionar en la sección “Tu Premium” y luego acceder al apartado “Administrador” para desplegar el código dinámico en pantalla.

Las sanciones y penalizaciones que aplicará la plataforma por incumplimiento

El incumplimiento o la imposibilidad de verificar la convivencia en el plazo fijado conlleva una penalización severa por parte de la compañía.

Si un usuario no escanea el código en los siete días posteriores al aviso, su cuenta quedará automáticamente limitada y no podrá sumarse a ningún Plan Familiar o Dúo durante un período de 12 meses .

Durante ese año de sanción, el perfil afectado solo tendrá la alternativa de migrar a modalidades de suscripción individuales o utilizar la versión gratuita con anuncios.