Las papas al horno son uno de los acompañamientos más elegidos en cualquier mesa, pero lograr que queden crocantes por fuera y tiernas por dentro no es tan sencillo como parece. Muchos las llevan directo al horno sin ningún paso previo.

Sin embargo, varios chefs profesionales coinciden en que existe un truco clave que marca la diferencia: hervirlas apenas cinco minutos antes de asarlas. Según seis especialistas consultados por Simply Recipes, este método permite que el interior de la papa comience a ablandarse y que parte del almidón se elimine durante el hervor. Eso acelera la cocción posterior y mejora la textura final.

El paso a paso para papas al horno crocantes

El procedimiento recomendado por los chefs es sencillo y rápido. Primero hay que cortar las papas en trozos de tamaño similar y colocarlas en una olla con agua bien salada, sin escatimar en sal.

Se hierven durante cinco minutos exactos, sin llegar a cocinarlas del todo. Después de ese hervor breve, es fundamental escurrirlas y secarlas muy bien, ya que el exceso de humedad puede impedir que se forme la superficie dorada que se busca.

Una vez secas, se mezclan con aceite de oliva, sal y pimienta antes de llevarlas al horno bien caliente. Recién ahí llega el momento de hornearlas hasta que tomen ese color dorado tan buscado.

Conseguir que las papas al horno queden crocantes por fuera y suaves por dentro no es tan sencillo como parece. Fuente: Shutterstock

El otro secreto: espacio y textura

Además del hervor previo, los chefs remarcan otro punto que suele pasarse por alto: no amontonar las papas en la fuente. Deben quedar en una sola capa, con espacio entre cada trozo , para que el calor circule bien.

Si están demasiado juntas, el vapor se acumula entre ellas y el resultado son papas más blandas y menos doradas. Ese detalle, tan simple como el hervor, también define el resultado final del plato.

Para potenciar aún más la textura, algunos especialistas sugieren aplastar ligeramente las papas o sacudirlas después del hervor. Esto genera bordes irregulares que se vuelven especialmente crocantes al hornearse.

El método completo, en resumen

Cortar las papas en trozos parejos.

Hervirlas 5 minutos en agua con sal.

Escurrirlas y secarlas muy bien.

Mezclarlas con aceite, sal y pimienta.

Distribuirlas sin amontonarlas en la fuente.

Hornear bien caliente hasta dorar.

La clave, según los expertos, está en no saltear el hervor previo. Ese pequeño paso es el que garantiza el contraste perfecto entre el interior suave y la superficie dorada y crujiente que todos buscan en unas buenas papas al horno.

Aplicar este método no exige ingredientes especiales ni equipamiento extra: solo un poco de organización y cinco minutos adicionales. Un ajuste mínimo que transforma por completo la experiencia de comer papas al horno en casa.