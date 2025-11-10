- El INDEC dará a conocer este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. En ese contexto, varias consultoras anticiparon sus proyecciones sobre qué pasará con los precios en octubre.
- La industria encara la nueva etapa del Gobierno con optimismo y altas expectativas sobre la actividad económica, las reformas laboral y tributaria, la competitividad del sector y la posibilidad de ampliar la participación global de la producción Argentina. Te contamos las medidas clave que esperan.
- La economía real tracciona diferente a la construcción según sea la región. Cuántas empresas se crean y se destruyen. Las distintas velocidades según los planes de infraestructura de los gobiernos locales.
