- El escenario 2026 para la Argentina plantea un desafío claro: vencimientos de deuda por u$s 20.000 millones de los que resta pagar casi u$s 16.000 millones tras el cumplimiento de enero. El BCRA aceleró la compra de reservas y eso le valió elogios del Fondo Monetario Internacional (FMI) pero todavía falta. Economía dio señales, con el REPO con bancos, por ejemplo, y el uso del swap con los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si hubiera un cisne negro en los mercados?
- Con Cristina Kirchner presa e inhabilitada por la Justicia para ocupar cargos públicos, el referente político que hoy ocupa un lugar central en la oposición es Axel Kicillof. ¿Cuánto mide el gobernador frente al presidente de cara a las elecciones nacionales de 2027?
- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, elogió al presidente argentino Javier Milei, al afirmar que “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”. Enterate qué más dijo.
