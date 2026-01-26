  • El escenario 2026 para la Argentina plantea un desafío claro: vencimientos de deuda por u$s 20.000 millones de los que resta pagar casi u$s 16.000 millones tras el cumplimiento de enero. El BCRA aceleró la compra de reservas y eso le valió elogios del Fondo Monetario Internacional (FMI) pero todavía falta. Economía dio señales, con el REPO con bancos, por ejemplo, y el uso del swap con los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si hubiera un cisne negro en los mercados?

