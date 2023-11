Las predicciones más erradas de la historia: qué avances tecnológicos exitosos fueron cuestionados cuando salieron

A lo largo de la historia, hubo muchas predicciones y revelaciones futuristas sobre lo que podía llegar. Algunas de ellas, con el paso del tiempo, se descubrió que eran erradas.

La tecnología avanzó a pasos agigantados en los últimos años y con ella salieron a la luz varios pronósticos de las "revoluciones" que podían traer ciertos inventos.

Verano 2024: estas son las aerolíneas low cost que te llevan a Brasil pagando en pesos

El encantador pueblito que nació como una colonia suiza y tiene una hermosa costa para descansar frente al río

¿Cuáles fueron las predicciones erradas sobre los avances tecnológicos?

El vaticinio sobre las aeronaves

En octubre de 1903, se publicó un artículo en The New York Times, que se titulaba "Máquinas voladoras que no vuelan" en referencia a las aeronaves.

Según las predicciones del artículo, los aviones nunca iban a valorar. (Foto: Archivo)

En la nota se decía lo siguiente: "Podría asumirse que la máquina voladora que realmente volará podría evolucionar con los esfuerzos combinados y continuos de matemáticos y mecánicos entre un millón a 10 millones de años".

Menos de dos meses después, los hermanos Wright presentaron el primer vuelo sostenido en una aeronave más pesada que el aire.



La predicción sobre la televisión

En 1926, Lee DeForest, una figura importante en el mundo radiofónico, señaló que "la televisión puede ser factible, pero comercial y financieramente es imposible".

Por otro lado, The New York Times en 1939 advirtió: "El problema de la televisión es que la gente debe sentarse y mantener los ojos pegados a una pantalla, la familia estadounidense promedio no tiene tiempo para ello".

El avance tecnológico de la televisión despertó varias opiniones. En 1946, Darryl Zanuck aseguró: "La televisión nunca retendrá una audiencia. La gente se aburrirá muy rápidamente de mirar cada noche una caja de madera contrachapada".

Día Mundial del Sándwich: cuáles son las 4 versiones más argentinas y los lugares donde podés probarlas

Low Cost: las opciones más económicas para viajar al Caribe en avión este verano

El pronóstico sobre internet

Al igual que la televisión, el avance de internet se desarrolló con el paso del tiempo y causó revuelo. En sus primeros años, surgieron muchas predicciones sobre cómo iba a funcionar.

Uno de los más escépticos fue Clifford Stoll, que en su libro "Silicon Snake Oil" dijo: "No creo que las guías telefónicas, los periódicos, las revistas o los videoclubs desaparezcan a medida que se extiendan las redes informáticas".

Robert Metcalfe se equivocó en su diagnóstico sobre el avance de internet. ( Foto: Archivo)



Sin dudas, la predicción más memorable fue la Robert Metcalfe, que aseguró: "Predigo que internet (...) pronto se convertirá en una espectacular supernova y en 1996 colapsará catastróficamente".