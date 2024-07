La salud de Jorge Lanata: cómo está el periodista tras su última internación

El pasado 14 de junio, el reconocido periodista Jorge Lanata sufrió un paro cardíaco y fue internado en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, donde aún permanece.

Aunque en un primer momento su esposa, la abogada Elba Marcovecchio, informó que se encontraba en buen estado y que le darían el alta pronto, el profesional de los medios de 63 años ya lleva casi 25 días hospitalizado y, este lunes, se dio a conocer un empeoramiento en su estado de salud.

Pese a que la semana pasada Lanata fue extubado, ahora los profesionales de la salud decidieron volver a intubarlo debido a su estado delicado, informaron en el canal América. Por lo pronto, dado el hermetismo de sus familiares, se desconoce su evolución más allá de este dato.

El conductor permanece en el Hospital Italiano desde mediados de julio luego de que asistiera para realizarse estudios de rutina y sufriera allí mismo un paro cardíaco que obligó a que se quedara internado con respiración mecánica, la cual los médicos aún no lograron retirar.

La salud de Jorge Lanata: que tiene el conductor y periodista

A lo largo de los últimos años, la salud del conductor de "Lanata Sin Filtro" en Radio Mitre ha sufrido distintos episodios: el último de estos fue el pasado mes de abril, cuando estuvo internado en la Fundación Favaloro debido a un problema respiratorio.

En agosto del 2023, Lanata también fue ingresado a terapia intensiva por un cuadro agravado de infección urinaria bacteriana.

Tras volver al aire luego de este período internado, el periodista incluso compartió una profunda reflexión: "Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Traten de vivir sin arrepentirse de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento, una vida te puede robar un mes o más".

Lanata es considerado un paciente de riesgo por su historial como fumador, el cual empeoró en el 2015 cuando recibió dos trasplantes de riñón en la Fundación Favaloro. Además, en 2021 el conductor también se sometió a una angioplastia por problemas endovasculares.