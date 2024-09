La Iglesia católica genera una nueva polémica: "Los pueblos indígenas cada vez más..."

El V Encuentro de la Iglesia en la Amazonia Legal que tuvo lugar en Brasil enfatizó la postura del papa Francisco respecto a los pueblos originarios.

El cónclave realizado en el estado de Manaos reunió a obispos y representantes de las 58 comunidades eclesiales de la región brasileña. El cardenal Steiner y arzobispo local remarcó que "llenó de alegría".

¿Qué dijo la Iglesia sobre los pueblos originarios?



El referente local indicó que "siempre es importante reunirse para crear más comunión, reflexionar juntos sobre la evangelización, permanecer fieles al espíritu misionero de nuestra Iglesia y evaluar nuestro camino".

Steiner señaló también que el eje "debe estar en los sueños del Papa Francisco" para poder "ser una Iglesia que cante verdaderamente la libertad" .

En esa línea, puntualizó: "La necesidad principal es incluir cada vez más la vida de los pueblos indígenas" .

Por su parte, el cardenal Pedro Barreto, arzobispo emérito de Huancayo (Perú), explicó que los fieles deben "ser conscientes de que hemos heredado un legado sagrado de nuestros predecesores que trabajaron allí (en la región amazónica)" .

La conferencia episcopal reunión a referentes de la Iglesia de todo el mundo.

El obispo auxiliar de Brasilia, Dom Ricardo Hoepers, recordó que el camino de la Iglesia católica en la Amazonia se inició con el primer encuentro interregional en 1952 y subrayó: "La perseverancia enseña que vale la pena continuar este proceso" .

¿Cuáles son los objetivos para los pueblos originarios, según la Iglesia?



El referente eclesiástico en la capital brasilera reflejó la preocupación del episcopado brasileño por los pueblos indígenas y señaló que son "los más afectados" por los incendios y otros problemas ambientales.

La Iglesia católica sorprendió al mundo con su postura sobre la eutanasia: "La obstinación..."

La hermana Carmelita Conceição, vicepresidenta de la Red Eclesial Panamazónica, instó a "dar señales de vida y esperanza en la Amazonia" como respuesta al problema de la sequía. La figura local enfatizó en la importancia de los movimientos populares y el lugar preponderante que les otorga el líder del Vaticano.

Las conclusiones del encuentro de la Iglesia católica en Brasil se basaron en 4 ejes a mejorar:

La emergencia climática.

Los derechos de los pueblos del agua, del campo y de los bosques.

La regularización de tierras.

Las denuncias y violaciones de derechos en los territorios.

El encuentro concluyó con 4 claves basados en el cuidado del espacio natural y los pueblos originarios.

Evangelio del lunes 16 de septiembre

Lucas 7: 1-10

"En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano, que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, les envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: 'Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga'. Jesús se puso en marcha con ellos.



Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: "Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa; por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: '¡Ve!', y va; a otro: '¡Ven!', y viene; y a mi criado: '¡Haz esto!', y lo hace".



Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: 'Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande'. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano".