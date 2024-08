La devastadora predicción de Mhoni Vidente sobre el futuro de Lionel Messi: "Se retira"

Mhoni Vidente es una de las astrólogas más reconocidas en el mundo del tarot y en esta ocasión, tras analizar el horóscopo de Lionel Messi, afirmó que el futuro del capitán Selección Argentina podría ser complicado.



La pitonisa cubana pronosticó que el astro podría afrontar un proceso de divorcio, ya que Antonela Roccuzzo estaría involucrada en otro amorío.

La predicción de Mhoni Vidente sobre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Mhoni Vidente es una de las astrólogas más reconocidas de Argentina y semana a semana atrae a miles de visitantes que desean saber qué les depara su futuro.

En esta ocasión, la tarotista decidió enfocarse en el horóscopo del Lionel, en donde descubrió que su vida podría cambiar a raíz de un divorcio. "Messi logró lo que tanto quería, llevar a su equipo a ganar varias cosas y ya se retira. ¡Se divorcia!", afirmó.

La cubana quiso ir más a fondo e informó que Antonela Roccuzo podría estar involucrada en un amorío con el exfutbolista y propietario del Inter Miami, David Beckham.

"Antonela anda con David Beckham, y dicen que está dejando esta victoria de lado y que Messi ya se anda separando", sumó. En la misma línea, dijo que el astro argentino podría estar en una relación con una conocida locutora, pero no reveló el nombre.



"Yo siempre he dicho, el amor no se acaba, nada más se mueve de lugar. Todo tiene un principio y un final, el chiste es no quedarse estancados", explicó.

El futuro futbolístico de Lionel Messi según Mhoni Vidente

Actualmente, Lionel Messi es el capitán del Inter Miami y reside en Estados Unidos junto a su familia. Tras consagrarse campeón del mundo y bicampeón de la Copa América, muchos fanáticos pusieron en duda su futuro futbolístico.

Mhoni Vidente informó que está en la etapa final de su carrera y que "quiere volver a tener 20 años, quiere vivir lo que no vivió porque estaba jugando y entrenando".

Si bien el retiro del capitán es inevitable, la astróloga no dio detalles acerca de a qué se dedicará en los próximos años. Sin embargo, afirmó que las cartas le indican "que están planeando algo más grande todavía".