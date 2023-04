La desgarradora confesión de la pareja del Ogro Fabbiani por el conflicto con su hija: "Le pedí que..."

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, festejó sus 15 años este fin de semana. Sin embargo, la llamativa ausencia del ex futbolista, sumado a un polémico posteo en sus redes sociales generó una escandalosa disputa familiar.



Cristián compartió en su Instagram un descargo con excesivas indirectas a su ex pareja, para explicar por qué no pudo estar presente en la celebración de su hija. Esta situación llevó tanto a Granata como a la joven a expresar su postura en LAM.

La historia oculta de Marley y su familia multimillonaria: ¿cómo llegaron al país?



Bomba en la AFA: Lionel Scaloni deja por un tiempo la Selección argentina y dirigirá un nuevo equipo





Frente a esta situación, Gimena Vascon, actual esposa del ex delantero, confesó cómo le afectó a ella la situación y el inesperado pedido hacia su compañero. ¿Qué ocurrió?

La confesión de Gimena Vascon sobre el Ogro Fabbiani



"Es algo muy triste, y lo único que deseo es que logren sentarse a hablar y puedan sanar. Es muy delicada la situación", manifestó la mujer, que sí estuvo presente en el cumpleaños de Uma.



Gimena Vascon en la fiesta de 15 de Uma.

En esta línea, Vascon confesó sus emociones al escuchar las declaraciones de la niña por LAM y expresó: "Me partió el alma ver a Uma así, si bien no compartí en ningún momento el posteo de Cris, me pareció super incomodo exponerla así al leérselo en vivo".

Además, la mujer admitió que fue ella quien le pidió al Ogro Fabbiani que borrará la publicación para no exponer a Uma.

Uma reveló por qué no invitó a su padre a los 15



Durante una entrevista con LAM, Amalia Granata y su hija explicaron cuál fue el motivo por el que Fabbiani no fue invitado a la fiesta.

Allí, la joven contó que hace dos años no habla con su padre y afirmó estar enojada con él. Sin embargo, cuando le preguntaron si había pasado algo puntual, ella sentenció: "Prefiero dejarlo en privado".