La camiseta de Diego Maradona del Mundial 86, otra vez en casa: quién es el argentino que recuperó la preciada casaca del 10

A pocas semanas del comienzo del Mundial de Qatar 2022, la mítica camiseta que usó Diego Maradona en la gran final entre Argentina y Alemania, en el estadio Azteca, fue donada por un jugador alemán al coleccionista Marcelo Ordas.

El futbolista Lothar Matthäus decidió donar la camiseta de Maradona usada en México 1986 y destacó que " no se puede comprar todo con dinero ". "Cuando Marcelo siguió insistiendo (en la subasta) decidí obsequiarle esta camiseta y al pueblo argentino. Eso no se paga", subrayó.

El alemán eligió preservar la historia del fútbol mundial y que la reliquia formará parte del museo de Ordas, que concentra la mayor colección del fútbol internacional, totalmente certificadas.

Para Matthäus, la camiseta "no tiene precio", pero reconoció que "si nos ponemos a elucubrar, tal vez superaría los 10 millones de libras ".

"Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy", confesó el histórico ex jugador de la selección alemana al entregar la camiseta al coleccionista argentino.

EL ARGENTINO QUE RECUPERÓ LA CAMISETA DE MARADONA

Ordas posee la colección de casacas de fútbol más grande del mundo. Entre sus piezas más preciadas se encuentra una de las pelotas con las que se disputó la final del Mundial de Uruguay 1930, una camiseta del club Alumni de 1901, un par de botines de la selección alemana nazi durante el Mundial de 1938.



El espacio abrirá sus puertas en noviembre y cuenta con el apoyo de las principales instituciones del fútbol como la UEFA, la FIFA, La Liga y la Conmebol.

Hace algunos meses, la camiseta con la que Diego Maradona convirtió "El gol del siglo" contra la selección de Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México de 1986 se subastó por 7.142.500 libras esterlinas, equivalente a unos u$s 9 millones.

La subasta realizada por la agencia Sotheby's de Londres, famosa por manejar artículos de lujo, batió un récord en el mundo de la subasta de prendas deportivas.

En ese momento, Ordas estuvo en la puja y ofertó 5.5 millones de libras esterlinas, que luego no pudo superar. "Una oferta de medio oriente llegó a último momento y nos sacó la ilusión", contó abatido desde Londres.