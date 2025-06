La Biblia tenía razón: descubren una sorprendente tabla que confirma el mito de la Torre de Babel

El primer episodio de una la serie Secretos del canal Smithsonian atrajo la atención del público luego de revelar la verdad sobre el mito bíblico de la Torre de Babel. El hallazgo fue realizado partir de una antigua tablilla de piedra que se presentó como evidencia fundamental para comprobar esta tradicional historia.

El relato de la Biblia simboliza la decisión de Dios de multiplicar las lenguas y dar la facultad al hombre de realizar inmensas construcciones , aunque también se toma como una de las primeras veces que el ser humano busca desafiar al cielo con esta gigante edificación .

¿Cuál fue el hallazgo sobre la Torre de Babel?

En la producción audiovisual, el profesor de historia antigua en la Universidad de Londres , Andrew George, examinó una antigua tablilla del siglo VI a.C. hallada en Babilonia hace más de cien años, pero que no había sido estudiada hasta ahora.

En este antiguo elemento se representó una estructura escalonada con siete pisos y una figura humana con un cetro, que el experto identifica como el rey Nabucodonosor II , el gobernante más famoso de la Mesopotamia y la frase "Etemenanki , Ziggurat Babel" que significa "Torre del templo de Babilonia".

El edificio mítico habría tenido siete pisos que alcanzaban una altura de 91 metros y un templo en su cúspide.

Según el especialista la tabla, perteneciente a la colección privada del empresario noruego Martin Schøyen y que se muestra por primera vez en la grabación de la revista Smithsonian, es una prueba sólida de la existencia de la Torre de Babel.

Un estudio arqueológico comprobaría la existencia de la Torre de Babel.

¿Por qué el hallazgo comprueba la existencia de la Torre de Babel?

En otra inscripción en la piedra se lee que para la construcción de este zigurat de Babilonia se movilizaron a numerosos pueblos de sus asentamientos, " desde el mar superior (el Mediterráneo) hasta el mar menor, el Golfo Pérsico ".

"El mito de la multitud de lenguas proviene del contexto descripto en la estela de la cantidad de pueblos alistado en la construcción de la torre", explicó el profesor al medio Breaking Israel News y agregó que el relato se concluye con los protagonistas hablando muchos idiomas y de ahí viene la tradición bíblica de la confusión de las lenguas .

" Como asiriólogo, no me ocupo en la Biblia, y no soy una persona religiosa , pero en este caso, puedo decir que es un edificio real que parece ser la inspiración para el relato tradicional", reconoció el profesor de Historia.

El especialista recordó que otros episodios del libro sagrado de los católicos se pudieron verificar y que hay un consenso en la ciencia que el rey babilonio mandó a construir una gran edificación situada en una zona conocida como Al Qasr, al sur de Bagdad, la capital de Chipre.