¿A qué cárcel van a ir cada uno de los rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa?

El Tribunal Oral del Crimen N° 1 de Dolores declaró culpables a los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. Cinco de ellos recibieron una pena de prisión perpetua, mientras que los tres restantes fueron condenados a 15 años por el hecho.



Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a la pena máxima de 35 años de prisión, como coautores del "homicidio doblemente agravado por alevosía y premeditación de dos o más personas" .

Mientras que la sentencia declaró a Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y a Lucas Pertossi como participes secundarios del homicidio. Por el hecho, tendrán que cumplir 15 años en la cárcel.

Debido a las diferentes sentencias, se prevé la división de los ocho acusados en distintas unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Penitenciario Bonaerense lo definirá en base a los pedidos de cupo que hagan los magistrados.

Tras conocerse el fallo final de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabia y Emiliano Lázzaro, los ocho imputados serán trasladados a la Unidad N° 6 de Dolores, donde residieron durante las 13 audiencias que duró el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.

No obstante, en los próximos días, se alojarán en diferentes cárceles de la provincia de Buenos Aires. Por lo pronto, es sabido que no cumplirán su condena en la Alcaidía N° 2 de Melchor Romero, donde permanecieron desde el 13 de marzo de 2020 hasta el pasado 1° de enero. Esto se debe a que es un lugar para los acusados que todavía no obtuvieron una sentencia.

Complejo Penitenciario de Campana.

¿Cuáles son los destinos de los condenados?

Por un lado, se prevé el Complejo Penitenciario de Campana, dado la cercanía que mantiene la cárcel con la ciudad de Zárate y sus familiares. Entre ellas, puede encontrarse la Unidad N° 57 (para jóvenes de entre 18 y 21 años) o las unidades N° 21 y N° 24. Sin embargo, allí solo se podrán alojar Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y a Lucas Pertossi, por tener una sentencia menor.

En base a sus penas, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi deberán ser trasladados a una prisión de máxima seguridad. "La de San Martín sería una posibilidad, queda a una hora en auto desde Zárate", le explicaron a Infobae.

El condenado Máximo Thomsen se descompensó en la sala y debieron frenar la lectura del veredicto. El chico de 23 años fue identificado como "el que más golpeo a Fernando" el día del crimen, el 18 de enero de 2020. En el momento del desmayo, la madre de Thomsen gritó en la sala: "Es todo una mentira".

Además, esto ocurrió cuando el secretario del Tribunal, Federico Marazzco, sostuvo que también se investigará a Tomás Colazo y Juan Pedro Guarino por falso testimonio.