Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, EN VIVO: el minuto a minuto y todas las novedades de la jornada 12

Cuando llegó el turno de que Fernando Burlando le hiciera preguntas a Thomsen, el rugbier contestó: "No me siento cómodo respondiéndole preguntas a una persona que me insultó mucho a mí, a mi mamá. Dijo muchas barbaridades sobre mi persona y no me siento cómodo".

A pesar de eso, Burlando insistió con su pregunta: "¿Porque se cambió la ropa?", indagó. Thomsen no respondió.