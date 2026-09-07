Mirtha Legrand fue internada en las últimas horas luego de atravesar un fuerte cuadro gripal que la obligó a ausentarse de la grabación de La noche de Mirtha. La conductora, de 99 años, permanece bajo control médico en una clínica porteña.

La noticia generó preocupación después de que, inicialmente, su entorno informara que atravesaba una gripe fuerte y se encontraba en reposo.

En las últimas horas trascendió que el cuadro habría derivado en una bronquitis y los profesionales decidieron mantenerla internada para monitorearla de cerca.

¿Por qué internaron a Mirtha Legrand?

Internaron a la diva tras complicarse su cuadro de salud.

La conductora había comenzado a presentar síntomas compatibles con un fuerte cuadro gripal, motivo por el cual debió suspender su participación en la última grabación de La noche de Mirtha.

En aquella oportunidad, su nieta Juana Viale fue quien ocupó su lugar al frente del programa y explicó que su abuela estaba con gripe, medicada y en recuperación.

Sin embargo, durante las últimas horas la situación habría requerido un mayor seguimiento médico. Según informó Analía Franchín en A la Barbarossa, Mirtha estaría atravesando una bronquitis y su médico de cabecera había indicado inicialmente reposo absoluto.

Mirtha Legrand tiene bronquitis: qué se sabe de su estado de salud

La información conocida hasta el momento indica que Mirtha permanece internada de manera preventiva para que los médicos puedan controlar su evolución.

Mientras tanto, se encuentra realizando estudios y controles médicos y que su estado es monitoreado por profesionales.

¿Qué le pasó a Mirtha Legrand antes de ser internada?

La preocupación comenzó cuando Mirtha debió ausentarse a último momento de la grabación de su histórico programa.

Su hija, Marcela Tinayre , había explicado que la conductora estaba “un poco engripada” , mientras que Juana Viale llevó tranquilidad a los espectadores al contar al aire que su abuela se encontraba recuperándose.

La decisión de que Mirtha no participara de la grabación se tomó por precaución, debido al cuadro de salud que estaba atravesando.