La forma correcta para cocinar huevos en el microondas.

Muchas veces, la rutina nos lleva a buscar preparaciones fáciles y rápidas de cocinar. En ese sentido, el huevo es uno de los alimentos más prácticos y versátiles, y no hace falta hervirlo durante 10 minutos para prepararlo: existe una alternativa mucho más sencilla: cocinarlo en el microondas.

El huevo aporta proteínas de alto valor biológico y varios micronutrientes, según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA). Por eso, es una buena opción para incorporar a la alimentación cotidiana.

Sin embargo, al cocinarlo en el microondas puede aparecer un problema bastante común: el huevo explota. Esto ocurre cuando no se toman ciertas precauciones durante la preparación, pero se puede evitar fácilmente si se siguen algunos pasos.

Por qué explotan los huevos en el microondas y cómo evitarlo

El huevo puede explotar en el microondas debido a la presión del vapor que se genera durante la cocción. Al calentarse, el agua que contiene se transforma en vapor y, si no encuentra una vía de escape, la presión aumenta hasta provocar que el huevo reviente. De hecho, la Universidad Estatal de Oregón advierte sobre las precauciones necesarias para cocinar huevos en este electrodoméstico.

Para evitarlo, es importante permitir que el vapor salga durante la preparación. Por eso, si vas a cocinar huevos en el microondas, no conviene calentarlos con la yema intacta y sin perforar, ya que la presión puede acumularse en su interior.

Por qué explotan los huevos en el microondas y cómo evitarlo. Shutterstock

Cómo cocinar huevos en el microondas: el método paso a paso

Para preparar huevos en el microondas, es importante elegir un recipiente adecuado y respetar los tiempos de cocción para evitar que exploten durante el proceso.

Qué recipiente usar para cocinar huevos en el microondas

Existen recipientes diseñados especialmente para cocinar huevos en el microondas, pero no todos son adecuados. Si no se tiene uno apto para esta preparación, se puede utilizar un vaso y cubrirlo con un plato que tenga suficiente peso. También se menciona el uso de papel film o una bolsa para congelar, siempre que sean aptos para microondas.

Cuánto tiempo hay que cocinar el huevo

El tiempo de cocción estimado es de entre 45 y 60 segundos, aunque puede variar según la potencia del microondas. Por su parte, Manitoba Egg Farmers recomienda cocinar el huevo durante períodos breves, a potencia reducida, y ajustar el tiempo según la consistencia deseada.

Paso a paso para cocinar huevos en el microondas

Cascar el huevo y colocar su contenido dentro de un vaso apto para microondas. Pinchar la yema para permitir que escape el vapor y reducir el riesgo de que explote. Cubrir el vaso con un plato que tenga suficiente peso. Cocinar el huevo durante 45 segundos a máxima potencia y revisar cómo quedó. Si todavía necesita más cocción, agregar intervalos de 15 segundos hasta alcanzar el punto deseado. Una vez cocido, retirar del microondas con cuidado y dejar reposar durante un minuto antes de utilizarlo.

Es importante no saltear el paso de pinchar la yema, ya que ayuda a reducir el riesgo de que la presión acumulada provoque una explosión durante la cocción, una precaución que también se contempla en las recomendaciones para preparar huevos en el microondas de Manitoba Egg Farmers.

En definitiva, cocinar huevos en el microondas puede ser una alternativa práctica para ahorrar tiempo y resolver comidas de todos los días. La clave está en utilizar recipientes adecuados, respetar los tiempos de cocción y, sobre todo, pinchar la yema para evitar que la presión del vapor provoque que el huevo explote.